교보생명, 교육보험 가입자 4885명에 학자금 276억원 선지급

교보생명이 2026학년도 입학 시즌을 앞두고 이달부터 교육보험 가입자 4천885명에게 학자금 276억원을 선지급한다고 29일 밝혔다.

내년 3월부터 이듬해 2월 사이 학자금(중도보험금·만기보험금)을 받는 이들이 대상이다. 1인당 평균 565만원 수준이다.

교육보험은 고등학교와 대학교 등 자녀 진학 시기에 맞춰 학자금을 받는 상품이다.

학자금 선지급 제도는 입학금 등 교육비 지출 시기와 학자금 수령 시기의 차이로 인한 경제적 부담을 덜기 위해 마련됐다.

학자금을 미리 받으려는 고객은 인터넷이나 모바일, 고객센터, 자동응답전화(ARS) 등으로 신청하면 된다.

교보생명 관계자는 "교육보험은 단순한 금융상품을 넘어 대한민국의 인재를 키워온 희망의 상징"이라며 "앞으로도 '국민교육진흥'이라는 창립이념을 바탕으로 새로운 교육보험 상품과 서비스를 꾸준히 출시해 고객의 소중한 꿈을 지켜주는 든든한 동반자가 되겠다"고 말했다.





