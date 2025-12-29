한교총 신년 메시지 "비난보다 격려를, 정죄보다 사랑을"

김정석 회장 명의 신년 메시지

한국교회총연합은 29일 신년 메시지를 통해 "혼돈의 시대 속에 변치 않는 진리의 빛 가운데 거하자"고 강조했다.

한교총은 이날 김정석 대표회장 명의의 신년 메시지를 통해 "오늘날 우리 사회는 급변하는 국제 정세와 복합적인 위기 속에서 이기주의와 극단적인 대립의 위협을 받고 있다"고 진단하며 "이 땅의 모든 교회가 진리와 생명의 빛을 세상에 증거하는 교회, 시대적 성찰과 공동체적 책임을 다하는 희망의 공동체가 되기를 바란다"고 권면했다.

이어 "갈등을 넘어 그리스도 안에서 하나 되는 화목의 길을 가야 한다"며 "비난보다는 격려를, 정죄보다는 사랑을 택하며, 연합과 일치의 아름답고 선한 가치를 증명하는 한국교회가 되기를 소망한다"고 강조했다.

그러면서 구체적인 사랑의 실천으로 이웃의 상처를 치유할 것을 주문했다. 김 회장은 "사랑은 머리와 가슴과 손의 연합으로 더욱 강력한 힘을 발휘한다"며 "한국교회가 갈등의 현장에서 평화와 화해를 도모하고 겸손과 사랑으로 세상을 섬길 때 하나님의 영광을 드러내는 거룩한 공동체로 성장하게 될 것"이라고 역설했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



