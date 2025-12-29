뱅크오브아메리카 CEO "내년에는 무역 긴장 완화될 것"

"관세율 10%→15% 상승, 충격 아냐"

브라이언 모이한 뱅크오브아메리카(BofA) 최고경영자(CEO)는 트럼프 행정부의 내년 관세 정책과 관련해 무역 긴장을 완화할 것으로 전망했다.

모이한 CEO는 28일(현지시간) CBS 방송 '페이스 더 네이션(Face the Nation)' 인터뷰에서 현재 평균 관세율이 15% 수준인 것에 대해 "관세가 더 강화되는 국면이 아니라 완화(de-escalation) 단계로 접어들고 있다"고 밝혔다.

모이한 CEO는 "모든 국가에 관세율을 10% 부과하다 대다수 국가에 15%로 올리는 것은 큰 충격이 아니다"며 "바로 이 점 때문에 우리는 무역 긴장이 완화 단계에 접어들었다고 판단한다"고 설명했다.

트럼프 행정부가 지난 4월 모든 국가에 기본 관세율 10% 적용을 발표했다. 7월에는 추가 관세 조치를 공개했다. 관세율을 새로 적용할 경우 평균 관세율이 15.2%까지 상승한다. 블룸버그 이코노믹스는 이런 조치로 인해 미국의 평균 관세율이 2%에서 14%로 올랐다고 추산했다.

모이한 CEO는 중국에 대해서는 "다른 차원의 문제"라고 선을 그었다. 또 내년 재검토가 예정된 미·멕시코·캐나다 협정(USMCA)을 둘러싼 북미 교역국들과의 협상도 주요 변수로 꼽았다.

다만 그는 "전반적으로 보면 글로벌 무역 환경에서 어느 정도의 종착점이 보이기 시작했다"고 평가했다.

모이한 CEO는 높은 관세와 무역 정책의 불확실성이 올해 2분기 중소기업에 부담으로 작용했지만, 최근 관세율이 다소 완화되면서 일부 숨통이 트였다고 설명했다.

현재 중소기업들이 더 우려하는 문제는 관세보다는 노동력 확보라며, 트럼프 행정부의 일부 이민 정책이 아직 완전히 자리 잡지 못한 상태라고 덧붙였다.





