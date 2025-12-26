<승진>
◆임원
▲소비자보호본부장(CCO) 최재형 전무
<신규 선임>
◆임원
▲HR본부장 박소현 상무
<전적>
◆임원
▲BA본부장 노현주 전무(前 KB국민은행 호남지역영업그룹대표)
문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
[인사]KB라이프
2025년 12월 26일(금)
