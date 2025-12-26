한림대-루트임팩트, ‘AI활용 로컬브랜딩 캠프’ 개최

농사펀드·춘천일기 등 로컬 창업가와 협업

AI 기반 지역 브랜딩 모델 구축…2차 심화 프로그램 진행

한림대학교(총장 최양희) 창업지원본부는 강원RISE 사업의 일환으로 지난 23일 ㈔루트임팩트(대표 허재형)와 공동으로 'AI 활용 로컬브랜딩 캠프'를 개최했다.

이번 캠프는 지난 'AI와 함께하는 창업 아이데이션'에 이어 진행된 2차 프로그램으로 AI 기술을 활용해 지역의 가치를 재발견하고 구체적인 브랜딩 모델을 수립하기 위해 마련됐다.

이번 캠프에서는 한림대학교 학생들과 지역 농산물 유통 소셜벤처인 '농사펀드', 지역 콘텐츠 로컬스토어 '춘천일기'가 함께 협업하는 새로운 모델이 제시됐다. 참가 학생들은 AI 도구를 활용해 지역 창업가들의 실무 역량과 결합하여 지역 농산물 및 가공품을 활용한 프리미엄 시제품 콘셉트를 직접 도출했다.

한림대학교와 루트임팩트는 이번 프로그램을 통해 참여 학생들의 AI 활용 역량 변화와 문제 해결 경험 등 심리적 요인을 측정하고, 그 결과를 분석하여 후속 확산 방안을 제안할 예정이다. 특히 이번 캠프에서 도출된 결과물은 향후 지역 예술가 및 생산자와의 협력을 통해 실제 시제품 제작으로 이어질 계획이다.

김용근 한림대 스타트업비즈니스전공 주임교수는 "AI를 통해 지역 대학과 로컬 창업가가 상생하는 모델을 만들 수 있었다"며 "학생들이 AI 기술을 실무에 적용해 보며 지역 브랜딩의 중요성을 체득하는 계기가 되었다"고 전했다.

한편, 본 프로그램은 사단법인 루트임팩트가 구글닷오알지의 후원으로 운영하는 'AI 커리어 스쿨'의 일환으로 진행됐다. 루트임팩트는 이번 협력을 통해 지역 대학생들의 AI 활용 역량을 강화하고, 로컬 브랜딩 기반의 지역 지속가능성 모델을 구축하도록 지원할 방침이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



