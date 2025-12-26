강원도교육청, '2025 대한민국 인재상' 수상자 2명 배출

민사고 백이안·조승범 학생

'2025 대한민국 인재상' 수상 영예

강원특별자치도교육청은 지난 24일 정부세종컨벤션센터에서 열린 '2025 대한민국 인재상' 시상식에서 도내 고등학생 2명이 수상의 영예를 안았다고 26일 밝혔다.

민사고 백이안. 강원도교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

교육부가 주최하고 한국장학재단이 주관하는 '대한민국 인재상'은 지혜와 열정으로 탁월한 성취를 이루며, 창의적 사고로 새로운 가치를 창출하고 배려와 사회 발전에 기여한 청년 우수 인재를 발굴하기 위해 제정된 상이다. 올해는 고교·청소년 분과 40명, 대학·청년일반 분과 60명 등 총 100명이 선정되었다.

2025 대한민국 인재상 고교분과 강원 수상자로는 △백이안(민족사관고 3학년) △조승범(민족사관고 2학년) 학생 총 2명이 선정되어 부총리 겸 교육부장관상과 상금 200만 원을 각각 수상했다.

이날 시상식에는 수상자와 가족 등이 참석하여 축하를 나누었으며, 수상자들은 대한민국을 이끌어갈 미래 인재로서 자긍심을 고취하고 지속적인 성장을 다짐하는 시간을 가졌다.

민사고 조승범. 강원도교육청 제공 원본보기 아이콘

김성래 중등교육과장은 "이번 수상은 우리 강원 학생들의 우수성과 무한한 가능성을 보여준 뜻깊은 결과"라며, "앞으로도 학생들이 자신의 잠재력을 발휘하여 더 넓은 세계로 도약하고, 국가와 지역 사회 발전에 기여하는 훌륭한 인재로 성장할 수 있도록 체계적인 진로·진학 교육 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>