화웨이 "내년 한국에 AI칩 출시…엔비디아 외 제2의 선택지 제공"

김보경기자

입력2025.12.26 15:36

AI칩 '어센드 950' 선보일 예정
AI 컴퓨팅 인프라 시장 진출 예고

화웨이가 내년 한국 시장에 최신 인공지능(AI) 칩 '어센드'를 선보이겠다고 밝혔다.

화웨이 "내년 한국에 AI칩 출시…엔비디아 외 제2의 선택지 제공"
발리안 왕 한국화웨이 대표는 26일 서울 중구 더플라자호텔에서 연 '화웨이 데이 2025' 기자간담회에서 "한국화웨이는 내년 AI 컴퓨팅 카드, AI 데이터센터 관련 솔루션을 공식 출시할 예정"이라며 "한국 기업에 엔비디아 이외에 제2의 선택지를 제공하려 한다"고 말했다.


출시되는 칩은 최신 AI칩 '어센드 950'이 될 예정이다. 왕 대표는 "엔비디아와 달리 낱개로 칩을 판매하는 것이 아닌, 클러스터 단위로 판매할 계획"이라며 "화웨이의 전략은 단순히 AI 카드, AI 서버를 제공하는 것에 그치지 않고 산업 응용을 가속화 하는 것"이라고 했다.

이를 위해 네트워크, 스토리지 등 인프라 하드웨어와 소프트웨어까지 아우르는 '엔드투엔드'(E2E) 솔루션을 제공해 경쟁력을 확보한다는 구상이다.


왕 대표는 "이런 경우 (공급·판매를 위한) 파트너사가 필요 없을 수도 있다"며 "화웨이가 직접 집성하고 서비스할 수 있도록 전략을 짜겠다"고 덧붙였다. 한국화웨이는 잠재적으로 공급을 협의하고 있는 업체들과 논의 중인 것으로 전해졌다.


아울러 한국화웨이는 내년 자체 개발 오픈소스 운영체제(OS) '하모니'를 국내 기업에 공급해 생태계 조성을 추진한다.

왕 대표는 "하모니의 소유권은 더 이상 화웨이에 있지 않고 오픈소스 관련 기관이 운영과 업그레이드를 맡고 있다"며 "스마트폰뿐 아니라 다양한 스마트홈 기기에서도 활용이 가능하다"고 설명했다.





김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
