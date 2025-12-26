◇ 총경 전보

▲ 경찰청 감사담당관 이은애 ▲ 경찰청 감찰담당관 정현철 ▲ 경찰청 혁신기획조정담당관 최인규 ▲ 경찰청 자치경찰기획팀장 이동규 ▲ 경찰청 자치경찰운영팀장 박정훈 ▲ 경찰청 교육정책담당관 정한규 ▲ 경찰청 교육운영담당 이정민 ▲ 경찰청 복지정책담당관 강은미 ▲ 경찰청 과학기술개발진흥과장 김인병 ▲ 경찰청 상황팀장 심명섭 ▲ 경찰청 상황팀장 공경현 ▲ 경찰청 청소년보호과장 심보영 ▲ 경찰청 대테러위기관리과장 김승혁 ▲ 경찰청 경호과장 이원일 ▲ 경찰청 항공과장 류재혁 ▲ 경찰청 치안정보상황과장 양승호 ▲ 경찰청 치안정보분석과장 신동곤 ▲ 경찰청 치안정보협력과장 정문석 ▲ 경찰청 수사인권담당관 조창배 ▲ 경찰청 반부패·공공범죄수사과장 안찬수 ▲ 경찰청 범죄정보과장 김종필 ▲ 경찰청 사이버범죄수사과장 이기범 ▲ 경찰청 사이버테러대응과장 이진우 ▲ 경찰청 디지털포렌식센터장 이동훈 ▲ 경찰청 전기통신금융사기통합대응단 신고대응센터장 박재흥 ▲ 경찰청 전기통신금융사기통합대응단 데이터분석담당관 안동현 ▲ 경찰청 강력범죄수사과장 김근만 ▲ 경찰청 마약조직범죄수사과장 오창한 ▲ 경찰청 과학수사과장 이강석 ▲ 경찰청 안보기획관리과장 염진환 ▲ 경찰청 안보수사지휘과장 윤정근 ▲ 경찰청 안보수사1과장 김우석 ▲ 경찰청 안보수사2과장 신의철 ▲ 경찰대학 운영지원과장 박철균 ▲ 경찰대학 학사교육과장 안창익 ▲ 경찰대학 관리자교육계장 조영욱 ▲ 경찰인재개발원 운영지원과장 박희동 ▲ 경찰인재개발원 교무과장 김진성 ▲ 경찰인재개발원 교육행정센터장 심혜은 ▲ 중앙경찰학교 운영지원과장 송태훈 ▲ 중앙경찰학교 교무과장 김선섭 ▲ 중앙경찰학교 교무기획계장 임성식 ▲ 경찰수사연수원 운영지원과장 박인구 ▲ 경찰수사연수원 교무과장 김영호 ▲ 국립과학수사연구원 행정지원과장 이기호 ▲ 서울경찰청 홍보담당관 박주혁 ▲ 서울경찰청 청문감사인권담당관 서기용 ▲ 서울경찰청 경무기획과장 조미연 ▲ 서울경찰청 인사교육과장 이석 ▲ 서울경찰청 정보화장비과장 최찬호 ▲ 서울경찰청 경비과장 김운상 ▲ 서울경찰청 위기관리경호과장 이병철 ▲ 서울경찰청 치안정보분석과장 우상진 ▲ 서울경찰청 치안정보상황과장 유재용 ▲ 서울경찰청 수사과장 홍승우 ▲ 서울경찰청 형사과장 오지형 ▲ 서울경찰청 사이버수사과장 이성일 ▲ 서울경찰청 반부패수사대장 정환수 ▲ 서울경찰청 공공범죄수사대장 박삼현 ▲ 서울경찰청 금융범죄수사대장 강일구 ▲ 서울경찰청 금융범죄수사대 피싱사기수사1계장 김현수 ▲ 서울경찰청 안보수사1과장 임욱성 ▲ 서울경찰청 안보수사2과장 강태영 ▲ 서울경찰청 범죄예방대응과 기동순찰1대장 황순평 ▲ 서울특별시 자치경찰위원회 이용욱 ▲ 서울경찰청 지하철경찰대장 김경운 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실장 김평일 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 우상욱 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김경규 ▲ 서울경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이상엽 ▲ 서울경찰청 여성안전과장 김상희 ▲ 서울경찰청 청소년보호과장 이선래 ▲ 서울경찰청 교통관리과장 유미숙 ▲ 서울경찰청 101경비단 부단장 최대중 ▲ 서울경찰청 22경찰경호대장 최대근 ▲ 서울경찰청 제1기동대장 장정진 ▲ 서울경찰청 제2기동대장 이현준 ▲ 서울경찰청 제4기동대장 곽병일 ▲ 서울경찰청 제5기동대장 김동수 ▲ 서울경찰청 제6기동대장 김창영 ▲ 서울경찰청 제7기동대장 윤상현 ▲ 서울경찰청 국회경비대장 유토연 ▲ 서울경찰청 경찰특공대장 최영기 ▲ 서울경찰청 202경비대장 정덕진 ▲ 서울 강서경찰서 범죄예방대응과장 최종윤 ▲ 서울 중부서장 김산호 ▲ 서울 종로서장 이철희 ▲ 서울 성북서장 김정완 ▲ 서울 마포서장 이준호 ▲ 서울 영등포서장 김철수 ▲ 서울 성동서장 권미예 ▲ 서울 동작서장 이병진 ▲ 서울 광진서장 오성훈 ▲ 서울 강북서장 김태현 ▲ 서울 금천서장 백혜경 ▲ 서울 중랑서장 강경한 ▲ 서울 강남서장 주승은 ▲ 서울 관악서장 구은영 ▲ 서울 구로서장 하지원 ▲ 서울 서초서장 주진화 ▲ 서울 양천서장 홍석원 ▲ 서울 노원서장 길우근 ▲ 서울 은평서장 김현환 ▲ 서울 도봉서장 윤창기 ▲ 부산경찰청 청문감사인권담당관 오경용 ▲ 부산경찰청 정보화장비과장 성백섭 ▲ 부산경찰청 수사심의계장 윤종도 ▲ 부산경찰청 형사과장 반진석 ▲ 부산경찰청 사이버수사과장 이병학 ▲ 부산경찰청 과학수사과장 서호갑 ▲ 부산경찰청 반부패·경제범죄수사대장 김정진 ▲ 부산경찰청 안보수사과장 김동현 ▲ 부산경찰청 범죄예방대응과장 손영혁 ▲ 부산경찰청 범죄예방계장 하원윤 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실장 탁차돌 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박동석 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김진우 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정병원 ▲ 부산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정필수 ▲ 부산경찰청 교통과장 강연구 ▲ 부산 중부서장 김영호 ▲ 부산 동부서장 김명만 ▲ 부산 부산진서장 안현동 ▲ 부산 사하서장 박정덕 ▲ 부산 연제서장 이성철 ▲ 대구경찰청 경비과장 김기대 ▲ 대구경찰청 형사과장 신동연 ▲ 대구경찰청 형사기동대장 방경배 ▲ 대구경찰청 범죄예방계장 채희창 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이종섭 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김덕환 ▲ 대구경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 노동진 ▲ 대구경찰청 여성청소년과장 변인수 ▲ 대구경찰청 교통과장 이희석 ▲ 대구광역시 자치경찰위원회 이창우 ▲ 대구 동부서장 박규남 ▲ 대구 서부서장 이승목 ▲ 대구 북부서장 이규종 ▲ 대구 성서서장 권창현 ▲ 대구 달서서장 채승기 ▲ 대구 강북서장 정현욱 ▲ 인천경찰청 정보화장비과장 김경환 ▲ 인천경찰청 치안정보과장 김규행 ▲ 인천경찰청 수사과장 양수진 ▲ 인천경찰청 사이버수사과장 양승현 ▲ 인천경찰청 과학수사과장 임상현 ▲ 인천경찰청 반부패·경제범죄수사대장 양동재 ▲ 인천경찰청 안보수사과장 강헌수 ▲ 인천경찰청 범죄예방계장 선승석 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실장 최복락 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 심창진 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 윤주철 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정상근 ▲ 인천경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김상득 ▲ 인천경찰청 교통과장 류창선 ▲ 인천 중부서장 김희종 ▲ 인천 부평서장 김정란 ▲ 인천 서부서장 이임걸 ▲ 인천 계양서장 박제혁 ▲ 광주경찰청 홍보담당관 윤주현 ▲ 광주경찰청 청문감사인권담당관 이충섭 ▲ 광주경찰청 경무기획정보화장비과장 김영록 ▲ 광주경찰청 경비과장 박태준 ▲ 광주경찰청 치안정보과장 장승명 ▲ 광주경찰청 형사기동대장 전병현 ▲ 광주경찰청 안보수사과장 장진영 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김태형 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 임진영 ▲ 광주경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 최병윤 ▲ 광주 북부서장 양백승 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과장 송재준 ▲ 대전경찰청 경비과장 김재철 ▲ 대전경찰청 치안정보과장 김종범 ▲ 대전경찰청 형사과장 유동하 ▲ 대전경찰청 사이버수사과장 육종명 ▲ 대전경찰청 안보수사과장 김선영 ▲ 대전경찰청 범죄예방대응과장 황세영 ▲ 대전경찰청 범죄예방계장 한태동 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실장 강부희 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김범수 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김민섭 ▲ 대전경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김상기 ▲ 대전경찰청 교통과장 백기동 ▲ 대전 중부서장 김경태 ▲ 대전 서부서장 김성백 ▲ 대전 둔산서장 김효수 ▲ 대전 유성서장 이영도 ▲ 울산경찰청 청문감사인권담당관 박진효 ▲ 울산경찰청 경비과장 김경수 ▲ 울산경찰청 치안정보과장 박병관 ▲ 울산경찰청 수사과장 진상도 ▲ 울산경찰청 형사과장 황덕구 ▲ 울산경찰청 안보수사과장 박준경 ▲ 울산경찰청 범죄예방계장 박주성 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실장 유병조 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김현식 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박지성 ▲ 울산경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이철민 ▲ 울산경찰청 여성청소년과장 지지환 ▲ 울산경찰청 교통과장 김대원 ▲ 울산광역시 자치경찰위원회 김현진 ▲ 울산 중부서장 이철수 ▲ 울산 북부서장 최문태 ▲ 울산 울주서장 김태우 ▲ 세종경찰청 경무기획과장 송승현 ▲ 세종경찰청 공공안전과장 이완수 ▲ 세종경찰청 기동대장 이준호 ▲ 세종 남부서장 김영대 ▲ 경기남부경찰청 홍보담당관 박충근 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과장 정영오 ▲ 경기남부경찰청 경무계장 박동석 ▲ 경기남부경찰청 경비과장 조원효 ▲ 경기남부경찰청 치안정보과장 김성준 ▲ 경기남부경찰청 수사과장 노동열 ▲ 경기남부경찰청 수사심의계장 조대희 ▲ 경기남부경찰청 사이버수사과장 이승명 ▲ 경기남부경찰청 과학수사과장 서동현 ▲ 경기남부경찰청 마약범죄수사대장 이재환 ▲ 경기남부경찰청 범죄예방계장 김정옥 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실장 박성수 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 백현석 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 최성락 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 홍성무 ▲ 경기남부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 임동호 ▲ 경기남부경찰청 청소년보호과장 임준영 ▲ 경기남부경찰청 기동대장 이정수 ▲ 경기남부 부천원미경찰서 범죄예방대응과장 양동혁 ▲ 경기남부 안양동안서장 김신조 ▲ 경기남부 군포서장 허성희 ▲ 경기남부 성남수정서장 김상율 ▲ 경기남부 부천소사서장 박경렬 ▲ 경기남부 광명서장 이두호 ▲ 경기남부 안산단원서장 이영찬 ▲ 경기남부 시흥서장 임창락 ▲ 경기남부 오산서장 오동근 ▲ 경기남부 화성서부서장 최현아 ▲ 경기남부 화성동탄서장 이태욱 ▲ 경기남부 광주서장 이동권 ▲ 경기남부 김포서장 홍용연 ▲ 경기남부 의왕서장 조광현 ▲ 경기남부 이천서장 박덕순 ▲ 경기남부 안성서장 이현중 ▲ 경기남부 여주서장 이창열 ▲ 경기북부경찰청 홍보담당관 백두용 ▲ 경기북부경찰청 청문감사인권담당관 민경훈 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과장 김진수 ▲ 경기북부경찰청 치안정보과장 강찬구 ▲ 경기북부경찰청 사이버수사과장 변민선 ▲ 경기북부경찰청 안보수사과장 박동주 ▲ 경기북부경찰청 범죄예방대응과장 방유진 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실장 박재영 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 한지수 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 곽동주 ▲ 경기북부경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 서상혁 ▲ 경기북부경찰청 여성청소년과장 김광철 ▲ 경기북부경찰청 교통과장 이길우 ▲ 경기북부 의정부서장 신기선 ▲ 경기북부 고양서장 박범정 ▲ 경기북부 일산동부서장 신광수 ▲ 경기북부 일산서부서장 강기택 ▲ 경기북부 남양주남부서장 조은순 ▲ 경기북부 파주서장 장성원 ▲ 경기북부 양주서장 김종재 ▲ 경기북부 구리서장 박수영 ▲ 경기북부 가평서장 허행일 ▲ 강원경찰청 청문감사인권담당관 손창권 ▲ 강원경찰청 수사과장 윤태영 ▲ 강원경찰청 형사과장 이정섭 ▲ 강원경찰청 형사기동대장 정석화 ▲ 강원경찰청 안보수사과장 이경민 ▲ 강원경찰청 범죄예방대응과장 박승훈 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실장 박주현 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 양운모 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 천현길 ▲ 강원경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김기범 ▲ 강원경찰청 여성청소년과장 김태경 ▲ 강원 강릉서장 변상범 ▲ 강원 동해서장 서경민 ▲ 강원 태백서장 채수일 ▲ 강원 속초서장 최희운 ▲ 강원 삼척서장 전석준 ▲ 강원 정선서장 이진호 ▲ 강원 횡성서장 장은석 ▲ 강원 고성서장 남우철 ▲ 충북경찰청 홍보담당관 신동일 ▲ 충북경찰청 경무기획정보화장비과장 오용래 ▲ 충북경찰청 치안정보과장 변재철 ▲ 충북경찰청 수사과장 목성수 ▲ 충북경찰청 형사기동대장 이두한 ▲ 충북경찰청 범죄예방대응과장 박기성 ▲ 충북경찰청 범죄예방계장 권현정 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실장 조성수 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 이병노 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 안형배 ▲ 충북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 송해영 ▲ 충북경찰청 여성청소년과장 허태규 ▲ 충청북도 자치경찰위원회 이용두 ▲ 충북 청주상당서장 전귀성 ▲ 충북 청주청원서장 윤치원 ▲ 충북 제천서장 박희규 ▲ 충북 단양서장 권효섭 ▲ 충북 옥천서장 이동기 ▲ 충남경찰청 경비과장 김용원 ▲ 충남경찰청 수사과장 노은초 ▲ 충남경찰청 형사과장 안용식 ▲ 충남경찰청 사이버수사과장 정재일 ▲ 충남경찰청 안보수사과장 임영인 ▲ 충남경찰청 범죄예방대응과장 이종길 ▲ 충남경찰청 범죄예방계장 나기윤 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정기영 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김도식 ▲ 충남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 신성훈 ▲ 충남경찰청 교통과장 함윤석 ▲ 충청남도 자치경찰위원회 최인규 ▲ 충남 천안동남서장 이민수 ▲ 충남 서산서장 윤동환 ▲ 충남 아산서장 김홍태 ▲ 충남 논산서장 여상봉 ▲ 충남 공주서장 노형섭 ▲ 충남 홍성서장 양명희 ▲ 전북경찰청 홍보담당관 이상훈 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과장 손광혁 ▲ 전북경찰청 경비과장 채정수 ▲ 전북경찰청 치안정보과장 주현식 ▲ 전북경찰청 형사과장 강경남 ▲ 전북경찰청 사이버수사과장 신동현 ▲ 전북경찰청 형사기동대장 권현주 ▲ 전북경찰청 안보수사과장 이후신 ▲ 전북경찰청 범죄예방대응과장 배상진 ▲ 전북경찰청 범죄예방계장 최영신 ▲ 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김인철 ▲ 전북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 주정재 ▲ 전북경찰청 여성청소년과장 권미자 ▲ 전북경찰청 교통과장 양정환 ▲ 전북 전주덕진서장 조영일 ▲ 전북 군산서장 임정빈 ▲ 전북 익산서장 정창훈 ▲ 전북 남원서장 문영상 ▲ 전북 고창서장 태기준 ▲ 전북 무주서장 김은희 ▲ 전남경찰청 홍보담당관 이재성 ▲ 전남경찰청 청문감사인권담당관 정재봉 ▲ 전남경찰청 치안정보과장 송기주 ▲ 전남경찰청 수사과장 김효진 ▲ 전남경찰청 형사기동대장 강은석 ▲ 전남경찰청 안보수사과장 고은경 ▲ 전남경찰청 범죄예방대응과장 공정원 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실장 안형주 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 문대열 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 서현우 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 양광희 ▲ 전남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 박인신 ▲ 전남경찰청 여성청소년과장 박흥원 ▲ 전라남도 자치경찰위원회 이석현 ▲ 전남 여수서장 장원석 ▲ 전남 광양서장 김희중 ▲ 전남 고흥서장 안민탁 ▲ 전남 해남서장 박미영 ▲ 전남 무안서장 최영수 ▲ 전남 장흥서장 김경호 ▲ 전남 보성서장 신완수 ▲ 전남 영광서장 김종신 ▲ 전남 화순서장 양신철 ▲ 전남 영암서장 박웅 ▲ 전남 장성서장 박동성 ▲ 전남 강진서장 박현규 ▲ 전남 완도서장 이범형 ▲ 전남 진도서장 황동석 ▲ 전남 구례서장 정덕교 ▲ 전남 신안서장 노광일 ▲ 경북경찰청 청문감사인권담당관 정관호 ▲ 경북경찰청 형사과장 장호식 ▲ 경북경찰청 사이버수사과장 오기덕 ▲ 경북경찰청 범죄예방대응과장 신홍철 ▲ 경북경찰청 범죄예방계장 장영식 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실장 금주현 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정해영 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김도한 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 정명진 ▲ 경북경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김대웅 ▲ 경북경찰청 여성청소년과장 이동석 ▲ 경북 포항북부서장 박신종 ▲ 경북 김천서장 권윤섭 ▲ 경북 영주서장 최진육 ▲ 경북 상주서장 최성열 ▲ 경북 문경서장 이규봉 ▲ 경북 청도서장 김순태 ▲ 경북 영덕서장 박종범 ▲ 경북 예천서장 김상식 ▲ 경북 성주서장 김대정 ▲ 경북 영양서장 이준영 ▲ 경북 울릉서장 윤영준 ▲ 경남경찰청 청문감사인권담당관 진훈현 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과장 우문영 ▲ 경남경찰청 경비과장 정재훈 ▲ 경남경찰청 치안정보과장 윤형철 ▲ 경남경찰청 수사과장 국중용 ▲ 경남경찰청 반부패·경제범죄수사대장 김상호 ▲ 경남경찰청 안보수사과장 김성철 ▲ 경남경찰청 범죄예방대응과장 이일상 ▲ 경남경찰청 범죄예방계장 박종현 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 심태환 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 김학진 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 하준영 ▲ 경남경찰청 112치안종합상황실 상황팀장 우동석 ▲ 경남경찰청 여성청소년과장 채경덕 ▲ 경상남도 자치경찰위원회 정운식 ▲ 경남 창원서부서장 이병태 ▲ 경남 마산동부서장 도원칠 ▲ 경남 진주서장 강오생 ▲ 경남 사천서장 황진홍 ▲ 경남 거제서장 안해원 ▲ 경남 밀양서장 박용문 ▲ 경남 양산서장 김종규 ▲ 경남 합천서장 김해출 ▲ 경남 창녕서장 전상엽 ▲ 경남 하동서장 허양선 ▲ 경남 남해서장 정미경 ▲ 경남 산청서장 최준영 ▲ 경남 함안서장 엄정운 ▲ 제주경찰청 홍보담당관 김완기 ▲ 제주경찰청 청문감사인권담당관 이지현 ▲ 제주경찰청 경무기획정보화장비과장 서성목 ▲ 제주특별자치도 자치경찰위원회 강동휘 ▲ 제주경찰청 치안정보과장 오태욱 ▲ 제주경찰청 안보수사과장 문영근 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과장 배기환 ▲ 제주경찰청 범죄예방계장 서정섭 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 박민숙 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 문진영 ▲ 제주경찰청 범죄예방대응과 상황팀장 김학영 ▲ 제주경찰청 여성청소년과장 이광재 ▲ 제주경찰청 해안경비단장 박상년 ▲ 제주 동부서장 권용석 ▲ 울산경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 엄홍수 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 정성일 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 시진곤 ▲ 대구경찰청 치안지도관 김시동 ▲ 경기북부경찰청 치안지도관 이양호 ▲ 서울경찰청 경무기획과(대기) 김희빈 ▲ 서울경찰청 경무기획과(대기) 김영섭 ▲ 부산경찰청 경무기획과(대기) 김태경 ▲ 대구경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박봉수 ▲ 대구경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 오완석 ▲ 인천경찰청 경무기획과(대기) 김봉운 ▲ 인천경찰청 경무기획과(대기) 박시준 ▲ 광주경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김용관 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 안태정 ▲ 대전경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 길재식 ▲ 세종경찰청 경무기획과(대기) 황석헌 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 구자면 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 김병록 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 빈준규 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 박영수 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 이재홍 ▲ 경기남부경찰청 경무기획과(대기) 이창영 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 최진태 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 송호송 ▲ 경기북부경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 오미애 ▲ 강원경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박경서 ▲ 강원경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김진환 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김현익 ▲ 전북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 한도연 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 이을신 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 문병훈 ▲ 전남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 박규석 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김말수 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김기태 ▲ 경북경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 김원범 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 진영철 ▲ 경남경찰청 경무기획정보화장비과(대기) 제옥봉







