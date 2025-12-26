"'해양관광 여수' 문화·산업 육성 맞물려 지속가능해야"

전남대 여수캠퍼스 해양관광 육성 최종보고

체류형 웰니스 관광·MICE 산업 육성 필요

현장·데이터 중심 교육으로 인재양성해야

전남대 여수캠퍼스가 최근 여수시교육특구사업의 일환으로 진행한 'MICE 및 해양관광 지역인재 육성'을 위한 최종보고회를 개최했다. 전남대학교 여수캠퍼스 제공 AD 원본보기 아이콘

매년 1,000만명이 다녀가는 해양관광의 도시 여수의 지속가능성을 높이기 위해서는 '체류형 웰니스 관광'과 'MICE 산업의 육성'이 필요하다는 연구 결과가 발표됐다. 이 같은 관광산업 전환을 위해선 '대학을 관광산업의 베이스캠프'로 만들어야 한다고 강조했다,

최근 전남대 여수 캠퍼스는 여수시 교육특구 사업의 일환으로 진행한 'MICE 및 해양관광 지역인재 육성'을 위한 최종보고회를 개최했다고 26일 밝혔다.

먼저 '해양관광 활성화 연구'를 통해 여수는 '보는 관광'을 넘어 여수의 자연경관을 적극 활용한 '체류형 웰니스 관광'을 통해 관광객이 오래 머물며 지갑을 여는 고부가가치 산업으로 전환이 필요하다고 평가했다,

이어 'MICE 산업 활성화 연구'에서는 여수를 '일과 휴식이 공존하는 블레저 도시'로 정의하고 다양한 MICE 행사 개최를 통해 지역경제에 낙수효과를 일으켜야 한다고 강조했다. 연구팀은 "관광이 '문화'라면 MICE는 이를 뒷받침하는 '산업'이라며 관광과 MICE가 맞물려 돌아갈 때 여수경제는 비약적으로 성장할 수 있다"고 분석했다.

이를 실현하기 위해서는 '대학의 역할'이 중요하다고 판단했다. '여수 MICE·해양관광 교육 프로그램 용역'보고서는 대학 교육이 기존의 이론 중심에서 벗어나 철저히 현장과 데이터 중심으로 재편돼야 한다고 강조했다.

구체적으로 관광 빅데이터를 분석하고 디지털 툴을 활용해 트렌드를 읽어내는 '스마트 역량'을 강화하는 분석가형 인재 양성이 필요하며, 특히 2026여수세계섬박람회 등 실제 현장에서 뛰는 경험을 학점으로 인정하는 파격적인 학사 제도를 주문했다.

전남대 강지훈 기획연구본부장은 "대학은 더 이상 상아탑에 머무르지 않고 지역 산업의 혁신을 주도하는 'R&D 센터'이자 '인재 사관학교'가 돼야 한다"며 "이번 연구 결과를 바탕으로 데이터 분석 능력을 갖춘 실무형 인재를 길러내고, 이들이 지역 MICE와 관광 산업의 앵커(Anchor) 역할을 할 수 있도록 대학과 지자체, 기업 간의 경계를 허무는 데 앞장서겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



