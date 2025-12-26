본문 바로가기
'그 시절' 드라마 고화질로…삼성 올인원 AI 통합 채널

장희준기자

입력2025.12.26 08:51

2000년대 드라마 4K 초고화질로 복원

삼성전자는 삼성TV 플러스에 인공지능(AI)으로 2000년대 인기 드라마를 고화질로 볼 수 있는 '올인원(All-in-One) AI 통합 채널'을 운영한다고 26일 밝혔다. 과거 저화질로 촬영된 드라마를 생성형 AI 기반 업스케일링 기술을 적용해 4K 수준의 초고화질로 복원했다. 부모 세대가 즐겨보던 추억의 명작 드라마를 자녀 세대와 함께 고화질로 즐길 수 있게 된 것이다.


삼성TV 플러스의 '올인원(All-in-One) AI 통합 채널'을 통해 2000년대 과거 인기 드라마를 초고화질로 볼 수 있다. 삼성전자

이번에 선보이는 콘텐츠는 ▲가을동화 ▲명랑소녀 성공기 ▲다모 등 2000년대를 대표하는 명작 드라마다. 향후 ▲겨울연가 ▲옥탑방 고양이 ▲토마토 등을 순차 공개할 예정이다.

삼성전자는 '올인원 AI 통합 채널'에 생성형 AI 기술을 통해 ▲화질 업스케일링 ▲음질 리마스터링 ▲줄거리 소개 ▲지난 이야기 요약 기능을 제공한다. '화질 업스케일링'은 노이즈 제거, 색 표현 개선, 디테일 강화 등을 통해 2000년대 드라마의 감성을 현재 시청 환경에 맞춘 고품질 화면으로 보여준다. '음질 리마스터링'은 AI로 등장인물 목소리와 배경 소리를 분리해 전달력을 강화했으며 'AI 시놉시스' 기능은 회차별 줄거리를 요약해줘 시청자의 흐름 파악을 도와준다.


삼성전자는 향후 삼성 TV 플러스를 명작 드라마를 현대적으로 재탄생시키는 플랫폼으로 확장해 나갈 예정이다. 최준헌 삼성전자 영상디스플레이사업부 TV 플러스 그룹장은 "이번 AI 통합 채널 론칭은 영상·음성·시청 경험 전체를 AI로 재구성하는 새로운 시청 패러다임"이라며 "삼성전자는 AI TV의 글로벌 리더로서 지속적으로 기술을 혁신해 나갈 것"이라고 말했다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
