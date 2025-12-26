'AI 솔루션' 게이밍 모니터…LG 울트라기어 에보 첫 선

AI 솔루션 탑재로 초고화질·고주사율 구현

LG전자가 모니터 자체에 인공지능(AI) 솔루션을 탑재한 차세대 게이밍 모니터 'LG 울트라기어 에보'를 새롭게 선보인다. 온디바이스 AI 솔루션으로 한 단계 더 진화한 LG 울트라기어 에보를 앞세워 글로벌 프리미엄 게이밍 시장에서 리더십을 공고히 한다는 계획이다.

LG전자는 세계 최대 가전·정보기술(IT) 전시회인 CES 2026에서 울트라기어 에보 모니터 라인업은 27형·39형·52형 등 3종을 출시한다고 26일 밝혔다. 2018년 게이밍기기 브랜드 'LG 울트라기어'를 출시한 뒤 프리미엄 라인업 '울트라기어 에보'를 선보이는 건 처음이다.

27형·39형 울트라기어 에보 모니터는 온디바이스 AI 솔루션을 적용했다. 모든 영상을 5K 선명도로 즐길 수 있게 한 '5K AI 업스케일링'이 대표적이다. PC의 그래픽처리장치(GPU) 업그레이드 없이도 자체 기술로 5K 선명도를 구현한다. 이들 제품에는 AI 스스로 영상의 장르를 탐지해 최적의 설정을 구현하는 'AI 장면 최적화' 기능도 탑재됐다. 최적의 오디오 환경으로 조절해주는 'AI 사운드' 기능도 지원한다. 사용자가 별도의 조작을 하지 않아도 AI가 효과음·음악·음성 등을 구분하고 알아서 맞춤형 사운드를 조율해 영상에 맞게 향상된 오디오 경험을 제공한다.

27형·39형 모니터는 필요에 따라 고해상도 모드와 고주사율 모드로 전환 가능한 '듀얼모드' 기능도 탑재했다. 시각 효과가 풍부한 고화질 게임이나 영상을 즐길 땐 고해상도 모드, 빠른 움직임이 두드러지는 게임을 하거나 스포츠 경기를 감상할 땐 높은 주사율(초당 모니터를 통해 보여주는 이미지의 수) 모드를 통해 최적의 시청 환경을 경험할 수 있다. 27형은 5K·165Hz의 고해상도 모드와 쿼드 고화질(QHD)·330Hz의 고주사율 모드를, 39형은 와이드 울트라 HD(WUHD)·165Hz의 고해상도 모드와 와이드 풀 HD(WFHD)·330Hz의 고주사율 모드를 지원한다.

'LG 울트라기어 에보' 39형 모니터는 AI 기술을 활용해 5K 선명도를 구현하고, 콘텐츠에 맞춰 영상 설정과 사운드를 최적화하는 기능을 지원한다. LG전자 원본보기 아이콘

27형 울트라기어 에보 모니터는 5K 미니 발광다이오드(LED) 패널을 탑재했으며, 39형 울트라기어 에보 모니터는 1500R(반지름 1000mm 원이 휜 정도) 곡률의 커브드 5K2K 올레드 디스플레이를 통해 뛰어난 몰입감을 선사한다. 대형 화면을 원하는 게이머를 위한 52형 울트라기어 에보 모니터는 1000R 곡률의 커브드 5K2K 디스플레이가 적용됐다. 최신 게임에 적합한 21 대 9 화면비와 240Hz에 달하는 높은 주사율을 동시에 갖춰 대형 디스플레이에서도 몰입감을 보여준다.

이충환 LG전자 디스플레이사업부장(부사장)은 "새로운 프리미엄 게이밍 라인업인 'LG 울트라기어 에보'는 5K AI 업스케일링 등 혁신 기술을 통해 게이머가 원하는 성능·선명도·몰입감을 모두 누릴 수 있도록 했다"며 "글로벌 고객들에 차원이 다른 게이밍 경험을 선사하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



