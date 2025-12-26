본문 바로가기
사회
일반

강릉시, 강원도 첫 '다인승 특별교통수단' 도입…내년 1월부터 운행

이종구기자

입력2025.12.26 08:10

휠체어 이용자 최대 3인 동시 탑승 가능
2026년 1월부터 본격 운행

강원도 강릉시(시장 김홍규)는 교통약자의 이동권 보장과 사회 참여 확대를 위해 강원특별자치도 내 시군 중 최초로 다인승 특별교통수단을 도입하고 오는 2026년 1월부터 본격적인 운행에 들어간다.

강릉시가 내년 1월부터 강원특별자치도 내 시군 중 최초로 다인승 특별교통수단을 도입한다. 강릉시 제공

강릉시가 내년 1월부터 강원특별자치도 내 시군 중 최초로 다인승 특별교통수단을 도입한다. 강릉시 제공

현재 특별교통수단은 개별 이동지원 방식으로 운영되고 있어 시는 단체 이동 수요에 대응하기 위해 휠체어 이용자 3인이 동시에 탑승 가능한 다인승 특별교통수단(쏠라티) 1대를 새롭게 도입했다.


다인승 특별교통수단은 특별교통수단 등록자 중 출발지와 목적지가 동일한 휠체어 이용자가 2명 이상일 경우 이용할 수 있으며, 오전 8시부터 오후 5시까지 강릉시 관내만 운행한다.

이용 신청은 강릉시교통약자이동지원센터를 통해 이용 희망일 기준 7일 전부터 평일 오전 9시에서 오후 6시 사이 전화로 사전 예약하면 된다.


김홍규 강릉시장은 "이번 다인승 특별교통수단 운행은 강원특별자치도 내 첫 선도 사례로서, 교통약자의 이동 권리 보장과 사회 참여 확대라는 측면에서 새로운 단계로 나아가는 것"이라며 "앞으로도 모든 시민이 차별 없이 안전하고 편리하게 이동할 수 있는 교통 환경조성을 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

