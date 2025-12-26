[미리보는 CES]AI가 몸을 입었다…CES 2026, 피지컬 AI 시대 개막

말로 답하던 인공지능에서 현실 공간을 움직이는 기술로 전환

미국 라스베이거스에서 다음 달 6일(현지시간) 개막하는 세계 최대 가전·정보기술 전시회 CES 2026에서는 인공지능이 스스로 판단하고 움직이며 작업을 수행하는 '피지컬 인공지능(Physical AI)'이 전면에 등장한다. 피지컬 인공지능은 로봇과 기기 등 물리적 장치를 통해 실제 공간을 인식하고 행동하는 기술로, 말로 답하던 인공지능을 넘어 현실 세계에서 작동하는 단계로 진입했음을 보여준다. 예년과 달리 인공지능이 화면을 벗어나 움직이는 기술이 CES의 중심에 올라섰다는 점에서 뚜렷한 변화로 평가된다.

삼정KPMG 경제연구원이 공개한 CES 2026 프리뷰 보고서에 따르면, 이번 전시는 생성형 인공지능을 넘어 스스로 목표를 설정하고 실행하는 에이전틱 인공지능과 피지컬 인공지능이 본격적으로 구현되는 시점이다. 이효정 삼정KPMG 경제연구원 상무는 "인공지능이 디지털 영역에 머물지 않고 물리적 세계에서 행동 주체로 기능하기 시작했다"며 "기술의 초점이 설명 능력에서 실행 능력으로 이동하고 있다"고 분석했다.

그동안 CES가 인공지능의 가능성을 보여주는 무대였다면, 2026년은 인공지능이 로봇과 기기, 시스템을 직접 움직이는 단계로 넘어간 첫 해라는 평가가 나온다. 이번 CES에서는 피지컬 인공지능의 진화가 실물 시연을 통해 구체적으로 드러난다. 현대차그룹은 보스턴 다이내믹스를 통해 차세대 전동식 휴머노이드 로봇 '아틀라스'를 실물로 시연한다. 연구실을 넘어 제조와 물류 현장 등 실제 산업 환경에서 활용 가능한 로보틱스 생태계 전략도 함께 제시할 예정이다. 글로벌 로봇 기업들도 양산형 휴머노이드와 저가형 모델을 앞세워 경쟁에 나선다. 어질리티 로보틱스는 양산형 휴머노이드 '디짓'을, 중국 유니트리 로보틱스는 저가형 휴머노이드 'G1'을 전시하며, 대화형 인공지능을 결합한 휴머노이드 모델도 공개된다.

보스턴다이내믹스 아틀라스가 업무를 수행하는 모습. 아시아경제 DB AD 원본보기 아이콘

피지컬 인공지능 확산의 기반이 되는 반도체와 연산 기술도 전시장 전면에 등장한다. 로봇과 자율 시스템이 외부 클라우드 연결 없이 스스로 판단할 수 있도록 하는 온디바이스 인공지능 기술이 핵심이다. 국내 기업 마음AI는 로봇용 온디바이스 피지컬 인공지능 두뇌 '마이이드(MAIED)'를 공개하며, 엔비디아와 에이엠디, 인텔 등 주요 반도체 기업들은 피지컬 인공지능 연산에 최적화된 차세대 인공지능 가속기와 로봇 시뮬레이션 플랫폼을 선보인다. 로봇 지능화 경쟁이 소프트웨어를 넘어 하드웨어 인프라로 확장되고 있다는 평가다.

삼성전자는 이번 CES에서 기존 메인 전시장인 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)를 벗어나 최고급 호텔인 윈(Wynn) 호텔에 약 4628㎡ 규모의 역대 최대 단독 전시관을 운영한다. 노태문 삼성전자 사장(DX부문장 겸 MX사업부장)은 내부적으로 "본 전시관이 일반 매장이라면 삼성 부스는 명품관처럼 꾸미라"는 주문을 내린 것으로 전해졌다. 삼성 인공지능 홈의 모든 것을 보여주되, 인공지능을 기능 단위로 나열하기보다 가전과 기기가 실제 공간에서 함께 움직이며 작동하는 피지컬 인공지능 경험을 체험 중심으로 구현하겠다는 취지다. LG전자는 인공지능이 탑재된 스마트홈 허브와 가사 도우미 로봇을 통해 요리와 청소, 돌봄 등 일상생활에서 인간의 노동을 보조하는 구체적인 활용 시나리오를 제시할 예정이다. 인공지능이 음성 응답이나 정보 제공을 넘어 실제 공간에서 움직이며 역할을 수행하는 단계로 진입했음을 보여주는 대목이다. 백승태 LG전자 HS사업본부장(부사장)은 "CES 2026에서 홈로봇 LG 클로이드를 비롯해 '제로 레이버 홈' 비전을 위한 LG전자의 노력을 선보일 것"이라고 말했다.

LG전자 홈로봇 LG 클로이드. LG전자 원본보기 아이콘

산업과 생활 현장에 밀착된 피지컬 인공지능 적용 사례도 이번 CES의 주요 관전 포인트다. 두산로보틱스는 대형 구조물 검사와 가공을 자동화하는 '스캔앤고' 로봇을 전시하며 제조와 건설 현장에서의 적용 가능성을 제시한다. 이 제품은 인공지능과 삼차원 비전 기술을 결합해 대상물을 스스로 인식하고 작업을 수행하는 방식으로, 반복 동작 중심의 기존 산업용 로봇과 차별화된다.

기술 트렌드 측면에서는 사용자의 명령 없이도 로봇이 스스로 상황을 판단하고 작업을 수행하는 에이전틱 인공지능이 본격 도입되고, 확장현실과 정교한 센서 기술이 결합된 공간 컴퓨팅 역시 피지컬 인공지능의 핵심 요소로 부상했다. 모빌리티와 스마트홈 등 다양한 영역에서 사용자 경험을 한층 정교하게 만드는 기반 기술로 주목받고 있다.

중국 기업들도 피지컬 인공지능을 앞세워 공세에 나선다. 재난 현장에서 이동과 대응이 가능한 인공지능 기반 로봇과, 인간의 동작을 모사하는 휴머노이드 로봇들이 대거 전시되며 로봇이 '보여주기용 기술'을 넘어 실제 투입 단계에 접어들었음을 강조한다. 문턱을 넘고 공간을 이해하는 로봇청소기 등 물리적 환경을 전제로 설계된 제품들도 상용화 수준으로 소개된다.

업계에서는 CES 2026을 인공지능 기술 경쟁의 분기점으로 보고 있다. 말로 답하는 인공지능에서 벗어나 실제로 움직이고 작동하는 인공지능이 경쟁의 중심에 올라섰다는 평가다. 피지컬 인공지능을 전면에 내세운 이번 CES가 향후 인공지능 기술과 산업 적용 방향을 가늠하는 기준점이 될 것으로 전망된다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr



