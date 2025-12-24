BYD, 첫 기술 경진대회 '테크 스타 어워드' 개최

기술 인력의 전문 역량 강화

비야디(BYD)코리아는 전국 서비스센터 테크니션의 전문 역량과 고객 만족을 높이기 위한 '2025 BYD코리아 테크 스타 어워드'를 진행했다고 24일 밝혔다.

비야디(BYD)코리아는 전국 서비스센터 테크니션의 전문 역량과 고객 만족을 높이기 위한 '2025 BYD코리아 테크 스타 어워드'를 진행했다고 24일 밝혔다.

승용 브랜드 출범 후 처음 열린 이번 대회에 전국 16개 공식 서비스센터 및 PDI(인도 전 검사) 센터의 리드 테크니션 총 17명이 각 센터별 대표선수로 참가했다. 리드 테크니션은 차량의 하드웨어 및 소프트웨어에 대한 진단 및 정비를 담당하는 팀장급 전문 테크니션이다.

개인별 정비 및 기술 사례 리포트에 대한 정량·정성적 평가 점수와 지난 1년간 현장 정비 사례와 기술 자료를 기반으로 진행된 필기시험 점수를 종합한 결과, BYD Auto 부평 서비스센터의 문동식 리드 테크니션이 BYD코리아 최초 테크 3 스타의 영예를 안았다.

광주 서비스센터 손동기, 양천 서비스센터 이상문 리드 테크니션이 2 스타, 안양 서비스센터 차재혁, 제주 서비스센터 이승기, 분당 서비스센터 손동일 리드 테크니션이 1 스타 수상자로 선정됐다.

BYD코리아는 테크 스타 어워드를 매년 개최해 우수한 전문 인력을 선발하는 주요 통로인 동시에 전국 서비스센터 간의 활발한 기술 교류의 장으로 자리매김할 계획이다.

조인철 BYD코리아 승용부문 대표는 "고객 만족은 제품을 넘어 서비스에서 완성된다고 생각한다"며 "고객이 어디에서든 일관되고 신뢰할 수 있는 서비스를 경험할 수 있도록 기술 인력 양성 등 서비스 향상을 위한 노력을 지속적으로 확대해 갈 것"이라고 말했다.





오현길 기자



