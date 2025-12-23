본문 바로가기
인사

[인사]신한라이프

문채석기자

입력2025.12.23 17:05

◇신규선임


<부서장>

▲FC상품팀장 임지련

▲GA상품팀장 송주영

▲GA영업추진팀장 정성찬

▲홍보팀장 류지훈

▲보험리스크관리팀장 조재광

▲DX기획팀장 김영대

▲AX추진팀장 박현규

▲영업개발팀장 정주용

▲금융사업팀장 한대희

▲소비자지원팀장 백종규

▲시장개발팀장 현승훈

◇전보


<부서장>

▲LFC본부 단장 배재일

▲GA본부 단장 박재훈

▲DB사업팀장 허일찬

▲하이브리드영업추진팀장 최도유

▲GA사업팀장 고재범

▲BA사업팀장 설세원

▲상품개발1팀장 유재희

▲상품개발2팀장 이연진

▲전략기획팀장 겸 이사회사무국장 유상혁

▲성과관리팀장 임정인

▲고객전략팀장 윤현중

▲브랜드마케팅팀장 배진위

▲원신한추진팀장 김지철

▲총무팀장 김진봉

▲영업플랫폼팀장 권병용

▲고객개발팀장 박민경

▲경영개발팀장 박정서

▲ICT운영팀장 유대성

▲정보보호팀장 지정규

▲디지털보안팀장 윤경승




문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
