문체부, 관광정책국 '실'로 격상…콘텐츠 전담 조직도 신설

문화체육관광부가 관광산업 육성 강화를 위해 관광정책국을 관광정책실로 격상한다.

문체부는 이 같은 조직 개편 내용을 담은 '문화체육관광부와 그 소속기관 직제' 일부 개정령안이 23일 국무회의를 통과했다고 밝혔다. 개정된 대통령령은 30일 공포·시행된다.

관광정책국은 관광정책실로 승격된다. 국장 한 명과 정책관 한 명 체제에서 실장 한 명과 정책관 두 명 체제로 확대된다. 실장 밑에는 관광정책 총괄과 지역관광 진흥을 담당하는 관광정책관, 외래관광객 3000만 명 유치를 목표로 하는 국제관광정책관을 둔다.

콘텐츠·미디어·저작권·국제문화교류를 총괄하는 문화미디어산업실도 신설된다. 기존 국제문화홍보정책실 일부 기능과 콘텐츠정책국, 저작권국, 미디어정책국을 한데 묶는다.

실장 밑에는 콘텐츠 산업 성장 기반을 지원하는 문화산업정책관, 미디어·영화·게임·대중음악·출판을 지원하는 콘텐츠미디어산업관을 둔다.

2022년 9월 시행된 '예술인 권리보장법'에 따라 예술인 권리보호를 전담하는 예술인권리보호과도 새로 생긴다.

최휘영 문체부 장관은 "문화 경쟁력을 기반으로 산업적 결실을 낼 수 있게 조직을 재구축했다"고 말했다.





