▲ 홍신자(향년 84세)씨 별세, 이준희(삼성SDS 대표이사)씨 모친상 = 23일, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 25일 오전 6시45분, 장지 서울추모공원. ☎ 02-3410-3151
[부고]이준희(삼성SDS 대표이사)씨 모친상
2025년 12월 25일(목)
