본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

대구행복진흥원, 평생교육이용권 사업 신청자 예상인원 1.65배…"안정적 정착"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.12.23 13:48

시계아이콘00분 49초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

디지털 신청은 6.5배
초기지만 참여율 높아

대구행복진흥원(이사장 배기철) '평생교육이용권 사업'이 대구 지역에 안정적으로 정착했다는 평가를 받고 있다. 신청자는 예상 인원의 약 1.65배에 달했고, 발급은 약 0.93배 수준으로 이뤄졌다.


이 사업은 올해부터 지자체 중심으로 시행되는 국가 평생교육 바우처 사업으로 대구행복진흥원이 집행을 맡았다.

대구행복진흥원

대구행복진흥원

AD
원본보기 아이콘

대구행복진흥원은 '시민 누구나 배움의 기회를 보장받는 도시'를 목표로 안정적인 운영 체계를 구축하고, 이용자 경험 개선에 집중했다. 이를 위해 구·군 협력체계를 마련하는 등 전 지역에 균형있는 학습 기회를 제공하는데 주력했으며, 135개 교육기관을 등록, 이를 구군별로 고르게 배치했다.

또한, 사업 초기 혼선을 최소화하기 위해 현수막, 대중교통, 라디오, 언론 보도 등 다양한 매체를 활용한 홍보활동을 진행하고, 중앙·대구 콜센터를 운영해 카드 발급, 이용 안내, 기관 정보 제공 등 시민 민원을 지원했다. 아울러 문자 안내, 학습 상담, 이용 인증 이벤트 등 이용 촉진 활동도 함께 병행했다.


12월 23일 기준, '2025 평생교육이용권 사업'에는 7963명이 신청했으며, 1·2차 모집을 통해 4824명의 지원 대상자가 확정됐다. 이는 모집 인원 대비 약 1.6배에 해당하는 수치다.


일반·노인·장애인·디지털 등 모든 유형에서 초과 신청이 이뤄졌고, 특히 디지털 이용권은 모집 인원의 약 6.5배가 신청해 높은 관심을 보였다. 이는 전국 등록기관을 자유롭게 이용할 수 있다는 점이 수요 확대에 영향을 준 것으로 분석된다.

한편, 발급률은 92.7%, 실제 이용률은 78.3%로 나타나, 대구 지역에서 평생교육이용권 사업이 안정적으로 정착하고 있음을 보여줬다.


대구행복진흥원 배기철 이사장은 "평생교육이용권 사업이 시행 초기임에도 불구하고 시민들의 참여가 매우 높았다"며, "앞으로도 시민들의 학습 접근성을 더욱 확대하고, 대구가 평생학습 선도도시로 자리매김할 수 있도록 기반을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아이템, 역시 "나도 이거 받아 봤는데"…'카톡 선물하기' 1위 아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"오늘 놓치면 100년 기다린다"…'쿼드러플 크리스마스' 뭐길래?

하루 54만개 주고받았다…'카톡 선물하기' 1위 인기템은?

"제주부터 한반도 누비고 북측으로"…美, 산타 추적 영상 공개

73억짜리 희귀 '포켓몬 카드' 경매 나온다…얼마에 팔릴까

유독 '이 말' 자주 쓰면 사이코패스?…대화 습관 유심히 살펴라

계란 다시 7000원으로…조류 AI에 수급 불안까지

中 역외위안화 환율 달러당 7위안 '붕괴'…15개월만

새로운 이슈 보기