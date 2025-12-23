"반부패·청렴 행정 구현" … 창원특례시, 올해 종합청렴도 '1등급' 달성

시장 권한대행 체제에서 절차표준화

경남 창원특례시가 23일 국민권익위원회 주관 2025년 공공기관 종합청렴도 평가 결과 종합청렴도 '1등급'을 달성했다.

청렴 체감도, 청렴 노력도 등 전 지표에서 고르게 높은 평가를 받으며 전국 최고 수준의 청렴성과 반부패 정책 추진 실적을 공식적으로 인정받았다.

'종합청렴도 1등급'은 국민권익위원회가 전국 공공기관을 평가해 부패 경험과 인식이 가장 낮고, 청렴도 향상을 위한 노력이 가장 우수한 기관에만 부여되는 최상위 등급으로, 창원특례시가 제도와 조직문화 양 측면에서 모두 모범적인 반부패·청렴 행정을 구현하고 있음을 의미한다.

지방자치단체장 공백 시에는 반부패 정책 추진 동력이 약화되고, 청렴문화 확산에도 공백이 생기기 쉬운데도, 오히려 창원특례시는 권한대행을 중심으로 부패취약분야를 차단할 수 있는 절차와 시스템을 정비했다. 이를 바탕으로 전 직원 참여할 수 있는 부패요인 관리 시스템을 설계·운영함으로써 위기를 극복하고 청렴 수준을 한 단계 끌어올렸다.

시는 각 사업 부서 주도하에 부패취약분야에 대한 '절차 표준화'를 통해 사업 관리체계를 정립해 나갔다.

먼저, 대형사업은 3월부터 기관장 회의를 정례화하여, 부패 유발요인을 사전점검하고 대책을 논의하는 등 적극적으로 위기를 관리해 왔다. 또한, 지난 9월에는 주요 공공시설물 관리시스템을 구축해 준공 후 공실 방치 등이 재발하지 않도록 공공시설 건립 절차를 구체화·표준화했다.

회계 계약 분야는 협상에 의한 계약 시 예비평가위원 선정 개선방안을 마련하고, 문화예술 분야 민간보조사업은 일제 정비하였으며, 사회복지 분야는 전담팀을 신설해 민간보조금 운영체계 대대적 개편을 추진하는 등 부패위험에 대한 구조적 관리 기반을 강화했다.

이러한 절차·시스템 개선은 권한대행 체제에서 더욱 무게감 있게 추진되어, 절차 표준화와 시스템 개선 등 지속가능한 방식으로 작동했다.

시는 올해 3월, 시 실정에 맞는 내부 청렴 수준 진단과 평가를 위해 자체 시스템인 「청렴신호등」을 개발·도입해 시범운영을 거쳐 올해 본격 운영했다. '청렴신호등'은 본청·구청·사업소 등 258개 전 부서를 대상으로 청렴 실천, 부패 실태 등을 점수화하여 평가하고, 그 결과를 초록·노랑·빨강 3색 신호등으로 등급화해 공개·환류하는 시스템이다.

기관·부서별 청렴신호등 결과를 실·국·소장 및 전 직원에게 정기적으로 공개하고, 간부회의, '청렴한 리더단' 등을 통해 간부 전체의 공동 책임과제로 공유했다. 그 결과, 구청장 청렴 기고문 게재, 자체 청렴교육 확대 등 각 부서에서 자발적인 개선 활동이 이어지며 청렴이 조직 전반의 공감대로 확산했다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 종합청렴도 1등급은, 기관장 부재라는 초유의 상황에서도 각 부서가 절차와 시스템을 촘촘히 정비하고, 일선 공무원들까지 전 직원이 반부패 시책에 끝까지 함께해 준 덕분"이라며 "앞으로도 제도가 청렴한 창원을 보장하고 우리 직원들이 이를 함께 유지하는 '흔들리지 않는 청렴도시 창원'을 만들어 가겠다"고 말했다.





