삼성금융네트웍스, '모니모, 나만의 AI영상 만들기' 이벤트

인당 1회 제작 가능…친구 초대 시 최대 3회

삼성금융네트웍스는 '뉴 모니모' 오픈을 기념해 인공지능(AI)으로 사진을 영상으로 만들어주는 '모니모 나만의 AI 영상 만들기' 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

모니모는 2022년 4월 선보인 삼성금융의 통합 애플리케이션이다. 최근 개편을 통해 고객 맞춤 기능을 강화하고 고객 관점에서 메뉴를 재구성했다.

이벤트는 이달 말까지 모니모에서 이용이 가능하다.

고객은 모니모 이벤트 페이지에서 ▲오래된 흑백 사진 컬러영상으로 바꾸기 ▲드레스, 턱시도 입고 레드카펫 걷기 ▲산타 옷 바꿔 입고 크리스마스 인사하기 ▲유럽의 왕과 왕비로 변신하기 중 원하는 컨셉을 선택할 수 있다. 이후 사진을 올리면 AI로 만든 영상을 받아볼 수 있다.

해당 이벤트는 인당 1회 제공된다. 제작된 영상을 공유하고 친구를 초대하면 최대 3회까지 영상을 제작할 수 있다.

한편 모니모는 오는 31일까지 고객 연말정산 유형을 확인하고 선물을 증정하는 연말정산 유형 테스트 이벤트도 진행 중이다. 모니모에서 준비한 연말정산 퀴즈를 풀면 연말정산 유형 결과를 확인할 수 있고 최대 1만원의 모니머니도 받을 수 있다.

자세한 사항은 모니모 앱에서 확인이 가능할 수 있다.

삼성금융 관계자는 "앞으로도 모니모를 통해 다양한 서비스와 이벤트를 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



