반도체 현장 점검한 이재용…"과감한 혁신·투자로 기술 경쟁력 회복" 강조

박재현기자

입력2025.12.22 18:10

기흥·화성 반도체 캠퍼스 방문
전영현 DS부문장 등 경영진과 미래전략 논의

이재용 삼성전자 회장이 반도체 핵심 사업장인 기흥과 화성 캠퍼스를 방문해 "과감한 혁신과 투자로 본원적 기술 경쟁력을 회복해야 한다"고 말했다.

반도체 현장 점검한 이재용…"과감한 혁신·투자로 기술 경쟁력 회복" 강조
22일 삼성전자에 따르면 이 회장은 이날 오전 경기도 기흥캠퍼스에 위치한 DS부문 차세대 연구개발(R&D) 단지 'NRD-K'를 점검했다. NRD-K는 미래 반도체 기술 선점을 위해 삼성전자가 조성한 복합 연구개발 단지다. 이 회장은 이곳에서 메모리, 파운드리, 시스템반도체 등 차세대 기술 개발 현황을 살폈다.


이 회장은 이날 오후에는 화성캠퍼스를 방문하고 디지털 트윈 및 로봇 등을 적용한 제조 자동화 시스템 구축 현황과 인공지능(AI) 기술 활용 현황을 점검했다.

화성캠퍼스에서는 전영현 DS부문장(부회장), 송재혁 DS부문 최고기술책임자(CTO·사장) 등 반도체 사업 주요 경영진과 글로벌 첨단 반도체 산업의 트렌드와 미래 전략을 논의했다. 이어 고대역폭메모리(HBM)와 차세대 공정 제품 개발에 기여한 연구·제조 인력들과 간담회를 가졌다.


이번 이 회장의 사업장 방문은 올해 하반기 들어 크게 실적이 개선된 반도체 사업 임직원들의 사기를 북돋아 주기 위함으로 풀이된다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
