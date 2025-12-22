본문 바로가기
순창군, 주소정책 업무유공 평가 '우수기관'

호남취재본부 백건수기자

입력2025.12.22 17:34

건물번호판 정비·사물주소판 설치 등 호평

전북 순창군이 '2025년 주소정책업무 유공 기관평가'에서 우수기관으로 선정돼 행정안전부 장관 표창과 함께 특별교부세 4,000만원을 확보했다.

순창군이 '2025년 주소정책업무 유공 기관평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 순창군 제공

순창군이 '2025년 주소정책업무 유공 기관평가'에서 우수기관으로 선정됐다. 순창군 제공

22일 군에 따르면 행정안전부가 주관한 이번 평가는 주소정보의 체계적인 관리와 활용 실적을 평가해 우수기관을 선정하는 제도로, 주소 부여, 사물 주소, 국가지점번호, 주소정보 홍보·활용 등 총 10개 지표를 기준으로 전국 광역·기초자치단체의 업무 추진 성과를 평가했다.


군은 일상생활과 밀접한 주소정보시설을 체계적으로 관리하고, 주민 편의를 높이기 위한 다양한 행정 노력을 기울여 온 점에서 높은 점수를 받았다.

특히 노후되거나 훼손된 건물번호판 정비, 사물주소판 설치, 군민 대상 홍보활동 강화 등이 좋은 평가를 받아 우수기관으로 선정됐다.


군 관계자는 "이번 수상은 주소정보 관리의 중요성을 인식하고 꾸준히 노력해 온 결과이다"며 "앞으로도 정기적인 점검과 정비를 통해 군민들이 일상에서 주소정보를 편리하게 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 백건수 기자 baekok@asiae.co.kr
