암투병 중 공구 논란 박미선 "생각 짧았다" 자필 편지 사과

블루베리과즙 건강식품 공동구매 글 올려 논란

"건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아오겠다"

개그우먼 박미선이 건강식품 공동구매(공구) 논란에 자필 사과문을 올렸다.

박미선은 22일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "제가 생각이 많이 짧았다"며 "저도 암과 싸우고 있는 환우로서 아직도 모르는 게 너무 많음을 이번 기회에 또 한 번 절실하게 느꼈다"는 글을 올렸다.

이어 "앞으로 더 공부하고 더욱더 신중하겠다"며 "더 건강 챙겨서 좋은 모습으로 돌아오겠다"고 했다.

박미선은 20일 블루베리 과즙 건강식품 공동구매 글을 올리고 자신도 챙겨 먹은 제품이라고 홍보했다. 공동구매는 여러 명의 소비자가 모여 단체로 물건을 구입하고, 이를 통해 가격 할인을 받는 방식을 말한다. SNS 인플루언서들은 자신의 일상을 공개하며 공동구매를 진행해 수수료를 챙기기도 한다.

하지만 인기 개그우먼이자 최근 암 투병 사실을 알린 박미선이 실제 효능을 장담할 수 없는 건강식품을 홍보했다는 점에서 우려 섞인 지적이 나왔다.

박미선은 지난달 tvN 예능 프로그램 '유퀴즈 온 더 블록'에 출연해 유방암 진단을 받았으며 림프샘 전이까지 이뤄져 치료받았다고 밝혔다. 이 때문에 올해 방송 활동을 중단하고 유튜브 등을 통해서만 근황을 알리고 있다.





