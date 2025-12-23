"지역사회와 상생"…용마로지스, 연말 맞아 릴레이 기부

김포·안성·용인·안양·이천 등에 2200만원 전달



동아쏘시오그룹의 물류 자회사 용마로지스가 연말을 맞아 지역사회에 총 2200만원의 성금을 기부했다.

용마로지스와 경기 안성시 관계자가 기부금 전달식에서 기념사진을 촬영하고 있다. 용마로지스 AD 원본보기 아이콘

용마로지스는 22일 경기 김포복지재단과 안성시, 용인시 신갈동 행정복지센터, 안양시, 이천시 등에 성금을 전달했다고 밝혔다. 해당 성금은 각 지역의 취약계층 지원과 복지 향상을 위해 사용될 예정이다.

용마로지스는 '함께 성장'이라는 가치를 바탕으로 매년 꾸준한 기부 활동을 이어오고 있다.

용마로지스 관계자는 "경기 안성시 원곡면에 위치한 허브센터는 당사의 핵심 물류 거점으로, 지역사회와 함께 성장하고 상생하는 기업이 되기 위해 지속적인 나눔 활동을 펼치고 있다"며 "이번 기부가 지역 주민들의 따뜻한 연말과 복지 향상에 조금이나마 보탬이 되길 바란다"고 했다.

용마로지스는 지역사회와의 상생을 위한 다양한 사회공헌 활동을 지속해서 전개해 나갈 계획이다.





