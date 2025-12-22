본문 바로가기
한국문화예술교육진흥원 원장에 임진택 前 경기아트센터 이사장

박병희기자

입력2025.12.22 12:01

이사장은 강헌 전 경기문화재단 대표이사

문화체육관광부는 22일자로 한국문화예술교육진흥원 원장에 임진택 전(前) 경기아트센터 이사장을 임명했다고 밝혔다. 또 한국문화예술교육진흥원 이사장에는 강헌 전 경기문화재단 대표이사를 임명했다고 덧붙였다. 신임 원장과 이사장의 임기는 3년이다.


임진택 신임 원장은 1998년 옥관문화훈장을 수훈한 연극 연출가이자 판소리 명창이다. 50년 이상 다양한 분야의 공연연출과 예술감독으로 활동했으며 전문성을 바탕으로 한국예술종합학교 전통예술원의 겸임교수직을 맡아 후학을 양성했다. 또 경기아트센터 이사장을 맡아 문화예술 전문기관의 경영자로도 활동했다.

임진택 한국문화예술교육진흥원 신임 원장 [사진 제공= 문화체육관광부]

강헌 한국문화예술교육진흥원 신임 이사장 [사진 제공= 문화체육관광부]

강헌 신임 이사장은 대중음악 평론가이자 교육가로서 20여 년간 성균관대, 단국대 등에서 후학을 양성했다. 또한 경기문화재단 대표이사, 한국광역문화재단연합회 제5대 회장 등을 역임했다. 이사장은 비상임 직위로서, 이사회를 소집하며 의장 역할을 수행한다.

한국문화예술교육진흥원은 '문화예술교육 지원법'에 따라 2005년 설립됐다. 문체부 산하 공공기관으로서 국민의 문화적 삶의 질 향상과 국가의 문화적 역량 강화를 위한 다양한 문화예술교육 사업을 펼치고 있다.


최휘영 문체부 장관은 "올해로 설립 20주년을 맞이한 한국문화예술교육진흥원은 국민 문화예술 향유의 핵심적 역할을 해 왔다"며 "신임 원장과 이사장이 경험과 관록을 바탕으로 국민 누구나 문화예술교육을 누릴 수 있도록 힘써주길 바란다"고 밝혔다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

