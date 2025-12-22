전북도 '생성형 인공지능 시스템' 정식 운영

3억 사업비 투입…"예산 절감·보안 강화"

전북특별자치도가 22일 행정 업무 효율성을 높이기 위해 '생성형 인공지능(AI) 시스템'을 정식 운영에 돌입했다.

도에 따르면 자체 개발한 이번 시스템은 예산 절감과 보안 강화를 동시에 달성한 사례로, 공공부문 디지털 전환의 새로운 방향을 제시했다는 평가다.

도는 이번 시스템 구축에 GPU 서버 등을 포함해 총 3억원의 사업비를 투입했다. 지난 3월 전북대학교 SW중심대학사업단과 업무협약을 체결하고 컴퓨터인공지능학부 학생들의 개발 지원을 받아, 별도의 상용 소프트웨어 구매 없이 자체 기술력으로 시스템을 완성했다.

이는 유사한 기능의 AI 시스템을 도입한 서울과 경기, 경북 등 타 광역지자체가 최소 16억원에서 최대 131억원을 투입한 것과 비교하면 구축비가 최대 1/40 수준에 불과하다.

도는 전 직원이 상용 생성형 AI 서비스(챗GPT 팀 요금제)를 구독할 경우 발생하는 연간 약 25억 7,000만원의 비용을 절감하고, 연간 유지비도 3,000만원 수준으로 낮춰 매년 25억원 이상의 예산 절감 효과가 있을 것으로 보고 있다.

새롭게 구축된 시스템은 사용자에게 익숙한 챗GPT와 유사한 인터페이스를 적용했다. 웹 검색 및 질문 증강 기능을 비롯해 한글(HWP) 문서 자동 작성, 문서 텍스트 변환(OCR), 음성 변환, 이미지 생성 등 행정 실무에 바로 활용할 수 있는 기능을 제공한다.

또 답변의 신뢰성을 높이기 위해 내부 고성능 언어모델과 함께 챗GPT, 제미나이(Gemini), 클로드(Claude) 등 다양한 상용 AI 모델을 연동해 결과를 교차 검증할 수 있도록 설계했다.

구글 '나노바나나 프로'를 활용한 인포그래픽 이미지 생성과 외부 상용 AI 연계를 통한 PPT 자동 작성, 코딩, 심층 추론 기능도 지원한다.

보안 측면에서는 행정 정보가 외부로 유출되지 않도록 내부 서버에서만 데이터를 처리하는 프라이빗(Private) 방식을 적용했다. 기존 보안 인프라를 활용해 내·외부망 분리, 방화벽, 침입방지시스템(IPS) 등 다중 보안 체계를 구축했으며, 지난달 5일 국가정보원의 보안성 검토를 통과해 안전성을 공식적으로 확인받았다.

정식 운영에 앞서 지난달 3일부터 5일까지 3일간 진행된 사전 테스트에는 도청 직원 607명이 참여했다. 설문 결과 이용 편의성은 88점, 종합 만족도는 82점, 업무 수행 기여도는 80점으로 나타났으며, 법령 데이터베이스 연계와 영상·PPT 작성 기능 확대에 대한 의견도 제시됐다. 도청 내부 설문과 사전 테스트 결과를 토대로 단순·반복 업무가 줄어들고 행정 처리 효율이 향상될 것으로 전망된다.

도는 23일부터 직원 대상 사용자 교육을 실시하고, 내년 1월에는 전용 모바일 애플리케이션(iOS·Android)을 출시할 계획이다. 범정부 AI 및 공공데이터 포털과의 API 연계도 단계적으로 추진할 방침이다.

김관영 전북자치도지사는 "시스템 활용도를 높여 실질적인 업무 혁신을 이루고, 향후 시·군으로 보급을 확대할 계획이다"며 "전북이 디지털 행정 혁신을 선도하는 지자체로 자리매김할 수 있도록 지속적으로 개선해 나가겠다"고 말했다.





