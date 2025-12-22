강원관광재단, 폐광지역을 '레저·체류형 관광지'로 탈바꿈

강원관광재단, 레저 4종 챌린지 성료

폐광지역 관광에 새 동력 확보…24억원 매출 성과

'레저로그:인' 기획전 통해 실질적 파급 효과 창출

강원관광재단(대표이사 최성현)은 강원 남부 폐광지역(태백, 삼척, 영월, 정선)을 중심으로 진행된 '강원 레저 4종 챌린지'가 성황리에 종료되면서 해당 지역 관광 활성화에 실질적인 성과를 거뒀다고 22일 밝혔다.

팝업스토어 현장. 강원관광재단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 단순 방문형 관광을 넘어 '머무르는 여행'으로 관광 패러다임을 전환하는 데 중점을 두고 추진됐다. 특히 체류형 여행상품 '레저로그:인' 기획전은 폐광지역을 일회성 방문지가 아닌 직접 체험하고 체류하는 관광지로 인식을 전환하는 계기를 마련했다.

이번 기획전의 성과로는 G마켓을 통해 패키지가 포함된 기획 상품 6801건(13억3793만원), 레저상품 및 지역특산물 판매 4만158건(10억7674만원)의 실적을 달성했다. 기획전과 동시에 진행된 수도권 반짝 매장(팝업스토어) 행사도 눈에 띄었다. 8월 1~3일 스타필드 하남에서 열린 반짝 매장(팝업스토어)는 폐광지역의 주요 레저 콘텐츠를 직접 체험할 기회를 제공하고, 숙박권 증정 이벤트 등을 통해 사전 방문 유도 효과를 높였다.

이러한 성과를 바탕으로 태백·삼척·영월·정선 지역은 기존 산업도시 이미지에서 벗어나 자연·레저·체험 중심의 체류형 관광지로 이미지 전환이 이뤄졌으며, 지역 내 숙박업소·음식점·관광시설 이용 증가 등 지역경제 회복의 실질적인 동력이 마련됐다는 평가다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 사업을 단발성 이벤트가 아닌 폐광지역의 대표적인 장기 관광상품으로 정착시켜 나가겠다"며 "폐광지역이 자연·레저·체험 중심 관광지로 지속 성장할 수 있도록 콘텐츠 고도화와 상품 개발에 힘쓰겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



