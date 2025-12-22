SK이터닉스, 고효율 연료전지 발전소 ‘충주에코파크’ 상업운전

충북 지역 분산 전원 역할 기대

SK이터닉스(SK eternix)는 충북 충주 충주메가폴리스 일반산업단지 내에 건설한 '충주에코파크' 연료전지 발전소가 지난 20일 상업운전을 개시했다고 밝혔다.

충주에코파크는 설비 용량 40㎿ 규모의 고효율 고체산화물연료전지(SOFC) 발전소로, SK이터닉스가 주력하는 SOFC 단일 모델 기준 국내 최대 규모다. 총 2710억원의 사업비가 투입됐으며, 부지 면적은 1만7173㎡(약 5200평)이다.

충주에코파크는 블룸에너지(Bloom Energy)의 ES 6.5 모델인 330㎾급 연료전지 120기를 사용해 연간 약 330GWh의 전력을 생산할 수 있다. 이는 약 9만4000가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량으로, 충청북도 지역 내 안정적인 분산 전원 공급원 역할을 할 예정이다.

SK이터닉스는 인근에 있는 대소원에코파크(40㎿)의 금융 조달 및 EPC(설계·조달·시공)를 함께 추진해 왔다. 대소원에코파크는 내년 상반기 상업 운전을 앞두고 있으며, 두 발전소가 모두 상업 운전에 돌입할 경우 총 80㎿로, 최대 규모의 연료전지 발전 단지를 구축하게 된다.

이번 충주에코파크 상업 운전 개시로 SK이터닉스는 청주 20㎿, 음성 20㎿, 칠곡 20㎿, 약목 9㎿, 보은 20㎿에 이어 누적 129㎿ 규모의 연료전지 발전소를 운영하게 됐다. 이는 연간 약 1074GWh 규모의 전력을 생산할 수 있는 규모다.

김해중 SK이터닉스 대표는 "충주에코파크의 성공적인 상업 운전은 SK이터닉스가 추진해 온 연료전지 사업 역량과 실행력을 다시 한번 입증한 사례"라며 "앞으로도 분산형 전원 보급 확대를 통해 에너지 자급률 제고와 지역 상생형 친환경 에너지 생태계 조성에 기여해 나가겠다"고 말했다.





심성아 기자



