삼성전자, CES 2026서 '기술 포럼' 개최…AI 비전 내놓는다

AI, 가전, 서비스, 디자인 등 4개 세션

각 분야 사내 전문가 패널 토론 형식

행사 앞서 더 퍼스트룩 개최, 비전 공개

삼성전자가 다음 달 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES 2026'에서 업계 리더십을 강화하기 위한 '삼성 기술 포럼(Samsung Tech Forum)'을 갖고 최신 산업 트렌드와 기술을 조명한다.

삼성 기술 포럼은 다음달 5일부터 6일(현지시간) 양일간 '윈 호텔(Wynn and Encore Las Vegas)'에 마련된 삼성전자 단독 전시관에서 진행된다.

삼성 기술 포럼은 인공지능(AI), 가전, 서비스, 디자인 등을 주제로 총 4개 세션으로 구성되며 전문가 패널 토론 형식으로 진행된다. 각 세션에는 삼성전자 내부 전문가와 파트너사, 학계, 미디어, 애널리스트 등이 토론자로 참여한다.

삼성전자가 다음 달 미국 라스베이거스에서 '삼성 기술 포럼(Samsung Tech Forum)'을 갖고 AI 비전과 비즈니스 전략을 공개한다.

'효과적인 AI 서비스를 위한 개방형 생태계'라는 주제로 5일 오전 9시 진행되는 세션에선 최윤호 삼성전자 생활가전(DA)사업부 프로를 비롯한 스마트 홈 협력회사 최고경영자(CEO)가 참여해 일상 생활에 의미 있는 혁신을 제공하는 스마트 홈 기술과 산업 간 협력의 필요성에 대해 논의한다.

오후 2시에 열리는 'AI 시대의 보안과 개인정보 보호' 세션에서는 백신철 삼성전자 AI플랫폼센터 그룹장을 포함해 보안 전문가들이 참여해 개인의 일상을 지키는 보안 기술의 중요성과 원리에 대해 논의한다.

이어 오후 4시에는 '스트리밍 서비스를 통한 TV 시청 경험 재정의'라는 세션에서 새렉 브로드스키(Salek Brodsky) 삼성전자 영상디스플레이(VD)사업부 상무와 TV, 엔터테인먼트 분야의 리더들이 모여 FAST(TV 무료 스트리밍 서비스)·크리에이터 주도 채널 등 차세대 스트리밍 서비스의 비전과 전망에 대해 논의한다.

다음날인 6일 오후 1시에는 마우로 포르치니(Mauro Prcini) 삼성전자 디바이스경험(DX)부문 최고 디자인 책임자(사장)과 글로벌 디자인 리더들이 모여 ▲AI ▲창의성 ▲새로운 소재를 활용한 사람 중심의 디자인 전환에 대해 논의한다.

삼성전자는 미국 라스베이거스에서 열리는 CES 2026에서 4일부터 7일까지 '더 퍼스트룩(The First Look)' 행사를 개최하고 삼성전자의 AI 비전과 비즈니스 전략을 공개할 예정이다.





