백제금동대향로 전용 전시관 개관...오감으로 즐긴다

국립부여박물관 23일 전용 전시관 개관

77평 3층 규모, 오감 전시 제공

백제문화와 금속공예의 정수를 보여주는 국보 백제금동대향로 전용 전시관이 개관한다.

국립부여박물관은 지상 3층 규모로 조성한 국보 백제금동대향로 전용 전시관 '백제대향로관'을 23일 개관한다고 22일 밝혔다. 백제대향로는 1993년 12월12일 부여 능산리 절터에서 발굴된 유물이다. 용과 봉황, 신선과 동물, 악기를 연주하는 다섯 연주자 등으로 이뤄져 백제인의 세계관과 사상을 집약적으로 보여주는 유물로, 국보로 지정됐다.

백제금동대향로 전시실. 국립부여박물관 제공

향로 조형 반영한 3층 구조

백제대향로관 건물 층위와 공간 구성에는 향로의 조형 구조가 반영됐다. 1층은 기존 상설전시실과 연결된 공간으로 향로 하부의 수중세계를 모티프로 한 미디어아트로 표현했다. 전시실로의 입장은 용이 하늘로 솟구쳐 오르는 동선을 에스컬레이터로 구현해 1층과 3층 전시실을 연결했다. 3층은 향로 상부의 산악·천상 세계를 표현했다.

'보는 전시'에서 '느끼는 전시'로

향·음(香·音) 공간. 관람객은 향 기둥 안에 들어가 고대의 향을 맡아볼 수 있다. 국립부여박물관 제공

전시관은 약 77평 규모의 초타원형 공간으로 꾸며졌다. 벽체와 모서리는 곡선, 천장에는 직선으로 이뤄진 사각 구조물을 배치했다. 이런 곡선과 직선의 어우러짐은 조화와 융합을 상징한다. 공간에는 소리와 향을 채웠다. 향로 뚜껑 위에 표현된 다섯 연주자의 악기 구성을 바탕으로 작곡한 음악이 흐르고, 고대 향료를 현대적으로 조향한 향기가 은은하게 퍼진다. 소리와 향은 시각적 감상을 보완하며, 관람객이 백제금동대향로의 미감과 정신세계를 오감으로 느끼도록 한다.

고대의 향 맡고...부여 경관 바라보고

정보 공간 '향·음(香·音)'은 백제금동대향로와 관련된 체험 공간으로 구성됐다. 관람객은 향 기둥 안에 들어가 고대의 향을 맡아볼 수 있다. 또한 향로에 표현된 다섯 연주자의 악기 소리를 듣는 음향 체험과 향로 복제품을 만져보는 촉각 체험, 수어를 포함한 영상 콘텐츠를 체험할 수 있다. 휴게 공간에는 디지털 아카이브도 마련됐다. 전망대 '향·유(香·遊)'에서는 전시 관람을 마친 뒤 백제의 고도(古都) 부여의 경관을 바라보며 관람의 여운을 즐길 수 있다.





