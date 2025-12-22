종묘 담장길 '서순라길', 주말 밤 10시까지 '차 없는 거리'

SNS 타고 명소 된 야경

보행 안전·상권 활성화 위해 4시간 연장

서울 종로구가 야간 방문객이 급증한 서순라길의 '차 없는 거리' 운영을 주말 밤 10시까지 연장했다.

종로구(구청장 정문헌)는 보행 안전 강화와 지역 상권 활성화를 위해 지난 20일부터 서순라길 '차 없는 거리' 운영시간을 기존 토·일 오전 10시~오후 6시에서 오전 10시~오후 10시까지로 4시간 연장했다고 22일 밝혔다.

지난 10월 서순라길 일대에서 개최된 K-주얼리 종로페스티벌 현장. 종로구 제공.

종묘 담장을 따라 이어진 서순라길은 최근 고즈넉한 돌담길 경관이 방송과 유튜브 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 널리 알려지며 방문객이 급증한 명소다. 야간 시간대 방문객과 상권 이용 수요가 크게 늘었으나 좁은 도로 특성상 보행 안전 확보와 상권 활성화를 위한 제도적 지원이 시급하다는 의견이 꾸준히 제기돼 왔다.

특히 해당 구간은 종묘 담장을 배경으로 사진을 찍으려는 방문객들이 차도를 수시로 오가며 차량과 보행자가 뒤섞이는 등 교통사고 우려가 컸다.

구는 상인회 등 지역 주민들의 의견을 수렴해 관할 경찰서와 지속적으로 협의한 끝에, 지난 11월 경찰서 교통안전심의를 거쳐 차 없는 거리 확대 방안을 확정했다. 본격적인 시행에 앞서 교통안전표지와 노면 표시 정비를 마쳤으며, 이동식 바리케이드와 홍보 현수막을 설치하는 등 안전사고 예방을 위한 사전 준비를 완료했다.

종로구는 서순라길뿐 아니라 인사동길, 관철동 젊음의 거리(종로12길) 등 총 13개 구간에서 차 없는 거리를 운영하며 보행 친화 도시 조성에 앞장서고 있다.

정문헌 구청장은 "이번 운영시간 확대로 서순라길을 찾는 시민들이 더욱 안전하고 여유롭게 종로의 밤 정취를 즐길 수 있을 것"이라며 "앞으로도 보행 중심의 쾌적한 도시 환경을 조성하고 지역 경제에 활력을 불어넣는 체감형 행정을 이어가겠다"고 밝혔다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



