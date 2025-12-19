힘들 때 뱉은'XX' 욕설이…"신체 능력 높일 수 있어"

英 연구팀 실험 결과 발표

"욕설 할 때 무게 더 오래 지탱"

"몰입·집중·자신감 증가 등 심리 변화 작용"

힘들 때 욕설을 내뱉으면 실제로 신체적 수행 능력을 높일 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 욕설을 통해 무의식적으로 자신을 제한하던 심리적 억제가 줄어들고 집중력이 향상되는 메커니즘이 작용한다는 분석이다.

영국 킬대학 리처드 스티븐스 박사팀은 실험을 통해 욕설이 근력·지구력 등 힘이 필요할 때 미치는 영향을 분석해 미국심리학회(APA) 저널 '아메리칸 사이콜로지스트'(American Psychologist)에 19일 발표했다.

욕설은 사회적으로 부적절한 것으로 치부되지만, 신체 수행 능력 향상과의 연관성은 꾸준히 제기돼 왔다. 스티븐스 박사는 신체적 도전 과제 도중 욕을 하면 수행 능력이 향상된다는 건 이미 검증된 사실이라면서도 "문제는 욕설이 어떻게 도움이 되는지, 욕설의 효과가 어떤 메커니즘에 의한 것인지 알아보는 것"이 연구 배경이라고 설명했다.

연구팀은 건강한 성인 192명을 대상으로 의자에 손을 대고 팔로 체중을 지탱하는 의자 푸시업을 하면서 2초마다 욕설을 반복하게 했다. 또한 참가자들은 중립적인 단어를 내뱉으며 동일한 과제를 수행했다. 실험은 두 그룹으로 나뉘어 한 그룹은 욕설 팔굽혀펴기를 먼저, 다른 그룹은 중립적인 단어 팔굽혀펴기를 먼저 수행했다.

실험 결과 욕설을 할 때 참가자들이 의자 푸시업에서 버티는 시간이 유의미하게 긴 것으로 나타났다. 첫 실험(88명)에서 참가자들이 버틴 시간은 욕설을 할 때 평균 26.92초로 중립적인 단어를 뱉을 때의 24.19초보다 2.73초 길었다. 두 번째 실험(94명)에서도 욕설할 때(26.97초) 중립적 단어를 말할 때(24.55초)보다 2.42초 길었다.

이 결과를 앞서 2022년 118명을 대상으로 수행한 실험과 통합 분석한 결과, 욕설 조건의 의자 푸시업 시간은 평균 27.97초로 중립적 단어 조건(25.36초)보다 2.61초 길었다.

실험 과제를 마친 뒤 참가자들에게 실험 중 정신 상태에 대해 질문한 결과도 이를 뒷받침했다. 참가자들은 욕설할 때 '몰입감이 강해지고, 산만함은 감소하며 자신감이 증가하는 등 탈억제 상태가 된다'고 보고했다. 여기서 탈억제 상태란 자기검열과 사회적 억제가 일시적으로 약해지는 상태를 말한다.

이러한 결과에 대해 연구팀은 "욕설이 최대한의 노력을 끌어내고 내적 제약을 극복하는 데 유리한 심리 상태를 촉진한다는 것을 시사한다"며 "욕설이 운동 수행, 재활, 용기나 단호함이 요구되는 다양한 상황에서 활용 가능성이 있다"고 말했다.

스티븐스 박사는 "욕설을 함으로써 사회적 제약을 벗어던지고 다양한 상황에서 더 강하게 자신을 몰아붙일 수 있게 된다"며 "이는 욕설이 왜 그렇게 흔히 사용되는지 설명해 주는 결과"라고 설명했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr



