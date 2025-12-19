삼표자원개발, '2025년 광산안전관리 최우수 광산' 선정

안전보전 활동 실천 공로 인정

삼표자원개발이 한국광해광업공단(KOMIR)이 주관하는 '2025년 광산안전관리 최우수 광산'에 최종 선정됐다고 19일 밝혔다.

삼표자원개발이 한국광해광업공단이 주관하는 ‘2025년 광산안전관리 최우수 광산’으로 선정된 가운데 김태진 삼표자원개발 대표(왼쪽에서 네 번째)가 임직원들과 함께 기념촬영을 하고 있다. 삼표그룹 AD 원본보기 아이콘

삼표시멘트 자회사인 삼표자원개발은 시멘트의 주원료인 석회석을 공급하는 회사로 안전 보전 활동 실천과 환경정책 추진에 기여한 공로를 인정받아 수상의 영예를 안았다. 한국광해광업공단은 매년 광산의 안전 수준을 향상하고 자율적인 안전관리를 유도하기 위해 우수광산을 선정하고 있다.

삼표자원개발은 전국 305여개 광산을 대상으로 한 종합 평가에서 가장 높은 점수를 획득했다. 장기간 무재해 달성을 중심으로 선진적인 안전관리 시스템 구축 및 운영, 전 임직원의 안전 의식을 고취하기 위한 안전 문화 확산 등 광산 안전 관리의 모든 분야에 걸쳐 탁월한 성과를 인정받은 결과다.

김태진 삼표자원개발 대표는 "앞으로도 안전을 최우선 가치로 삼으며 끊임없이 노력하겠다"며 "지속적인 안전 투자와 기술 혁신을 통해 지역 사회와 함께 성장하는 기업이 되겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



