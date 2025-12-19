의정의 중심은 사람…예천군의회, 헌신을 기록하다

지역 발전 이끈 공무원·군민 유공 시상

예천군의회가 한 해 동안 지역사회와 지방의정 발전을 위해 묵묵히 헌신해 온 이들의 노고를 공식적으로 기렸다.

예천군의회(의장 강영구)는 19일 오전 군의회 본회의장에서 '2025년도 의정 발전 유공자 시상식'을 개최하고, 지역 현장과 공동체를 지탱해 온 공무원과 군민에게 감사와 격려를 전했다.

이번 시상식은 연말을 맞아 지역사회 곳곳에서 책임과 역할을 다해온 숨은 공로자들을 조명하고, 협력과 연대를 통한 지속 가능한 지역 발전 의지를 다지는 자리로 마련됐다.

이날 행사에서는 강경탁 의원이 주민 화합과 풀뿌리 민주주의 실현에 기여한 공로로 대한민국 시군 자치구의 회의장 협의회가 수여하는 '대한민국 지방 의정 봉사상'을 수상했다.

장삼규 의원은 지방자치 발전에 이바지한 기초의원에게 주어지는 '2025년 경상북도 의정 봉사 대상'을 받으며 모범적인 의정활동 성과를 인정받았다.

또 의정 발전 유공 공무원 및 군의회 직원 4명과 각 읍·면장의 추천을 받은 군민 14명도 수상의 영예를 안았다. 이들은 행정·복지·지역 봉사 등 다양한 분야에서 지역사회의 든든한 버팀목 역할을 해온 주역들이다.

강영구 의장은 "오늘 수상하신 모든 분께 깊은 감사와 축하의 말씀을 드린다"며 "군의회는 앞으로도 군민과 함께 호흡하며, 군민이 체감하는 의정으로 행복한 예천을 만들어 가겠다"고 강조했다.

이번 시상식은 지방의정의 성과가 결국 사람의 헌신에서 비롯된다는 점을 다시 한번 확인하는 계기가 됐다는 평가다.





