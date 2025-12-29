'7년만에 백골로 발견되기도'…쓸쓸한 마감, 죽어서도 완전히 못 떠났다[2025 무연고사 리포트⑫]

최근 5년 사망부터 화장까지 평균 21일

뒤늦게 발견돼 화장까지 수년 걸린 이들도

가족이나 친지 없이 홀로 생을 마감하는 무연고 사망자들이 세상을 완전히 떠나기까지 평균 21일이 걸리는 것으로 나타났다. 무연고 사망자가 급증함에 따라 화장 절차를 기다리는 시간이 길어진 데다 사망 후 오랜 시간이 지난 뒤에야 시신이 발견되는 경우가 있어서다. 사망 이후 방치되다 몇 년이 지나서야 백골 상태로 발견된 사례도 있었다.

29일 아시아경제가 최근 5년간 사망일과 화장일 파악이 가능한 전국 229개 지방자치단체의 무연고 사망자 2만2405명을 전수 분석한 결과, 사망일부터 화장까지 걸리는 기간은 평균 21일로 집계됐다. 고인이 된 후에도 평균 3주 동안 쓸쓸히 방치되는 셈이다.

지역별 편차는 뚜렷했다. 광역자치단체별로 살펴보면 세종이 49.1일로 가장 길었으며 인천(33.1일), 서울(29.5일), 충남(26.2일), 울산(25.1일) 등 지역이 전국 평균(21일)을 웃돌았다.

특히 사망자 5명 중 1명꼴인 4384명(19.5%)은 화장까지 한 달 이상 소요됐다. 기간별로는 30~70일 미만이 3846명, 70일 이상 100일 미만이 253명이었으며 100일 이상 화장을 하지 못한 경우도 385명에 달했다. 인천, 서울의 상황은 더욱 심각하다. 인천의 무연고 사망자 1589명 중 40.6%인 646명은 한 달 넘게 화장되지 못했다. 다음은 서울로 4620명 중 1781명(38.5%)이 사망한 지 한 달이 지나서야 화장될 수 있었다.

화장까지 걸리는 기간도 소폭 길어졌다. 전국 평균 화장 대기 기간은 2021년 20.4일에서 올해 1~5월 20.8일로 증가했다. 같은 기간 서울, 경기 등 수도권은 23.1일에서 23.9일로, 6개 광역시는 18.6일에서 19.3일로, 이외 나머지 지방은 17.7일에서 18일로 늘어났다.

이는 최근 사망자가 급증한 영향이 크다. 사망 연도와 나이를 추정할 수 없는 이들을 뺀 무연고 사망자 수는 2016년 1244명에서 지난해 6321명으로 5배 이상 늘어났다. 화장은 대개 공영장례를 치른 직후 혹은 하루 뒤에 진행되는데 사망자가 많아지면서 장례 일정이 늦춰지는 경우도 있다.

무연고 사망이 지니는 특성도 작용한다. 무연고 사망자는 혼자 거주하고, 연락하는 가족이 없어 사망해도 발견되는 데 걸리는 시간이 상대적으로 더 길다. 사망 장소가 주택이나 의료기관뿐 아니라 산이나 길거리, 강가 등 노상에서 사망하는 경우도 있어 뒤늦게 발견되기도 한다.

실제로 경남 양산의 A씨는 산속 움막에서 숨진 지 7년 만에 약초꾼에 의해 백골 상태로 발견됐고, 부산 남구의 B씨는 사망 4년 만에 쓰레기 더미에서 처리장 직원에게 발견됐다. 이들은 발견된 이후에도 경찰 조사 및 유족 시신인수 여부 확인 등 행정 절차를 거치느라 한참을 더 대기해야 했다. 최근 5년간 이들처럼 발견이 늦어져 사망 후 화장까지 1년 이상 걸린 무연고 사망자는 전국적으로 51명이다.

부산 남구청 관계자는 "뒤늦게 변사체로 발견된 무연고 사망자는 신고로 발견되는데 경찰에서 조사를 마친 뒤 지자체에 시신 처리 의뢰를 한다"며 "지자체에선 시신 처리 의뢰를 받으면 곧장 공영장례를 치르고 화장을 진행하지만, 시체검안서상에는 사망일이 이미 오래전이라 결과적으로 사망 이후 화장까지 오랜 시간이 걸리게 되는 것"이라고 말했다.





