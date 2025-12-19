본문 바로가기
[클릭 e종목]"한국전력, 본격적인 성장주 등극"

김진영기자

입력2025.12.19 07:37

스터닝밸류리서치가 19일 한국전력 에 대해 인공지능(AI) 산업의 도래와 소형모듈원자로(SMR) 산업의 성장에 힘입어 유틸리티주에서 성장주로 체질이 바뀌고 있다며 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 재평가가 필요한 단계라고 평가했다.


한국전력의 올해 3분기 누적 매출 및 비중은 전기판매 72조5000억원(65.4%), 원자력 발전 11조9000억원(10.7%), 화력발전 22조3000억원(20.1%), 기타 4조원(3.8%)이다. 2026년 실적 역시 매출 995조원(전년 대비 +1.85%), 영업이익 10조8000억원(OPM 17.7%)으로 시장 기대치가 형성되면서 창립 이래 최대 실적이 전망된다.

전영대 스터닝밸류리서치 연구원은 "미국이 자국 내 신규 대형원전 건설을 확대하는 과정에서 부족한 공급망을 한국 업체들로 보강할 것으로 예상된다"며 "한미 원자력 협정 개정 시 원전 연료 처리라는 새로운 부문 진출도 기대된다"고 설명했다. 요금 인상과 유가 및 원재료 가격의 하락 추세가 예측되는 점도 매출 100조원 시대에 거름이 될 전망이다.


한국전력이 만년 적자의 유틸리티주라는 이미지도 탈피할 것으로 관측된다. 2021년~2023년간 적자를 지속했으나, 2024년부터 흑자전환이 가속화되고 있다. 지난 5년간 매출의 연평균 매출 증가율(CAGR)은 12.7%에 이른다.


전 연구원은 "AI 시대가 도래하면서 전력은 핵심적인 필수요건으로 인식되고 있고, 전 세계 전력난으로 수력이나 화력보다는 가성비 있는 소형 원자로가 도입되는 추세"라며 "본격적인 성장주 등극으로 밸류에이션 재평가가 필요하다"고 봤다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
