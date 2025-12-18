범정부 '핵잠TF' 출범…잠수함 건조 제반사항·대미협의 논의

국방부는 18일 핵추진잠수함 범정부협의체(TF) 회의를 열고 잠수함 건조에 필요한 제반사항을 점검하고 대미협의 등을 논의했다.

18일 국방부 별관에서 개최된 핵추진잠수함 범정부협의체(TF) 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 국방부 AD 원본보기 아이콘

이날 국방부 별관에서 개최된 TF 회의에는 국방부를 비롯해 기획재정부, 외교부, 원자력안전위원회, 기후에너지환경부, 과학기술정보통신부, 산업통상부, 방위사업청, 합동참모본부, 해군본부 등 10개 관계부처·기관 소속 실·국장급 관계자들이 참석했다.

TF는 핵추진잠수함 사업이 군사·외교·안보 등 다양한 영역과 연계된 국가전략사업임을 고려해 다수 부처가 참여하는 형태로 구성됐다.

국방부는 "앞으로도 관계부처·기관과 긴밀히 협력한 가운데 핵추진잠수함에 관한 다양한 사안을 단계적으로 고려하고, TF가 지속적이고 체계적인 범정부협의체로 발전할 수 있도록 검토할 것"이라고 밝혔다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>