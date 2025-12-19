올림피아드교육, ‘2026 올림피아드 수학학력평가 OME’ 전국 동시 시행

올림피아드교육(대표 조수경)이 '2026 올림피아드 수학학력평가 OME'를 전국 단위로 시행한다.

응시 대상은 2025년 기준 초등 2학년부터 중등 2학년까지이며, 비재원생도 참가 가능하다. 참가 희망자는 유투엠·올림피아드학원 홈페이지를 통해 2026년 1월 15일(목)까지 접수해야 한다. 시험은 1월 25일(일) 전국 지정고사장에서 실시되며, 결과 발표는 2월 13일(금) 예정이다.

OME는 올림피아드교육이 25년간 축적해온 평가 데이터를 기반으로, 학생의 전국 기준 학업 수준 비교, AI 기반 학업 성취도 분석, 개인 맞춤형 학습 방향 제시를 핵심으로 설계된 전국단위 수학학력평가다.

평가는 총 30문항으로 구성되며, 교과 개념 이해부터 교과 심화, 창의·융합 사고, 고난이도 문제까지 학년 단계별로 필요한 핵심 역량을 포함한다. 응시 학생에게는 △문항별 △단원별 △영역별 △난이도별 분석을 기반으로 한 AI 성취도 분석지가 제공되며, 분석 결과는 1:1 학습 컨설팅을 통해 개인별 학습 계획 수립에 활용된다.

올림피아드교육 관계자는 "2026 올림피아드 수학학력평가 OME는 단순히 현재 수준을 확인하는 데 그치지 않고, AI 기반 분석을 통해 학생별 취약점과 학습 방향을 구체적으로 제시한다는 점에서 차별화된다"며 "25년간 축적된 평가 데이터를 바탕으로 설계된 만큼 신뢰할 수 있는 진단 도구가 될 것"이라고 말했다.

2026 올림피아드 수학학력평가 OME에 대한 자세한 내용은 유투엠·올림피아드학원 홈페이지에서 확인할 수 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr



