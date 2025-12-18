대전시, 2025년 청렴공무원 2명 선발

대덕구 도시계획과 김진태 주무관, 소방본부 소방행정과 곽상운 소방위

대전시가 청렴한 자세로 직무에 노력하며 주민 편익을 도모하고 모범이 된 '올해의 청렴 공무원'2명을 선발했다.

'올해의 청렴 공무원'선발은 지난 9월 2일부터 10월 31일까지 소속 부서장(기관장) 및 시민단체 추천을 받은 후보자들에 대해 서류심사, 현지실사, 내부 게시판을 활용한 공적 공개검증의 방식으로 진행됐으며 심사위원회를 거쳐 최종 선정됐다.

선발된 청렴 공무원은 ▲대덕구 도시계획과 김진태 주무관 ▲소방본부 소방행정과 곽상운 소방위로 이들은 공직자로서의 청렴한 자세와 함께 맡은 업무에 충실히 노력하는 자세로 공무를 수행해 왔다.

김진태 주무관은 대덕구 도시재생사업 담당자로서, 대화동 도시재생사업을 투명하고 공정하게 처리해 국토교통부 추진실적 평가에서 2년 연속 우수한 등급을 받았다.

또한 올해 중리동 도시재생사업 공모 선정을 위해 주민협의체와 지속적으로 소통해 주민 의견이 반영된 사업계획을 수립하고 주민 갈등을 최소화하는데 기여한 점이 인정됐다.

곽상운 소방위는 계약 업무 담당자로서, 계약실적 확인서에 대한 내부검토 절차 확립 등 계약 전 사전검토 절차를 강화해 계약 행정의 투명성을 확보하고 절차적 하자를 사전에 차단했다.

아울러 현장 대응능력 강화방안 연구발표대회에서 행정안전부 장관상을 수상하는 등 본인 업무에 대해 꾸준히 고민하고 노력한 점이 높이 평가받았다.

올해 선발된 청렴 공무원에게는 시장 표창과 부상이 수여되며, 시정백서에 인적 사항이 영구히 기록되는 등 특전이 주어진다.

이장우 대전시장은 "모범적 공직 수행으로 청렴 공무원으로 선발됨을 축하한다"며 "앞으로도 솔선수범하는 자세로 청렴을 실천하는 공직자를 적극적으로 발굴해 같이하는 청렴, 가치 있는 대전이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 전했다.

한편, 대전시는 공직사회의 변화와 개혁을 유도하고 시민들에게 감동을 주는 올바른 공직자상을 정립하기 위해 1998년부터 청렴 공무원을 매년 선발하고 있으며 지금까지 총 57명이 배출됐다.





