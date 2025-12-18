본문 바로가기
기아 PV5, 유럽 유력 매체 '올해의 밴' 석권…"기술 경쟁력 입증"

우수연기자

입력2025.12.18 09:11

일렉트리파잉닷컴·뉴스 UK·파커스 등
유럽 유력 매체서 '올해의 밴' 선정

기아 목적기반모빌리티(PBV) PV5가 글로벌 주요 어워즈에서 연이어 수상하며 기술 경쟁력을 입증했다.


기아 는 PV5가 유럽 미디어인 일렉트리파잉닷컴과 뉴스 UK, 파커스가 주관한 어워즈에서 각각 '올해의 밴' 상을 받았다고 18일 밝혔다.

우선 일렉트리파잉닷컴 어워즈에서 PV5는 "전기 밴 시장에 새로운 장을 여는 모델"이라는 찬사를 받으며 '올해의 밴'으로 선정됐다.


일렉트리파잉닷컴은 실사용성과 경제성을 중심으로 차량을 평가하는 전동화 모빌리티 전문 매체다. 심사위원단은 PV5의 편리한 운전성과 모듈형 플랫폼, 컨버전 용이성 등 고객 중심 가치를 높게 평가했다.


또한 PV5는 영국에서 가장 영향력 있는 미디어 그룹 중 하나인 뉴스 UK가 주관한 '2025 뉴스 UK 모터 어워즈'에서 경제적인 운용 비용과 실용적 기능을 바탕으로 '올해의 밴'에 선정됐다.

아울러 영국 대표 자동차 매체인 파커스의 '2026 파커스 밴&픽업 어워즈'에서는 넉넉한 주행거리, 우수한 적재 편의성, 넓은 실내 공간으로 호평받아 '올해의 밴'과 '최고의 전동화 밴' 2관왕을 차지했다.


기아 PV5. 기아 제공

유럽은 수십 년간 다양한 브랜드가 각축해 온 경상용차의 본고장인 만큼, 실사용성·경제성·내구성·안전성에 대한 요구수준이 엄격하고 진입장벽도 높은 것으로 유명하다.


따라서 PV5가 유럽 시장에 출시되자마자 '올해의 밴'과 글로벌 주요 어워즈를 석권한 것은 PV5의 우수한 안전성과 성능, 경제성이 다각도로 인정받은 것이라는 점에서 의미가 크다고 기아 관계자는 설명했다.


기아는 올해 국내 및 유럽 시장에 PV5 카고 롱과 패신저 5인승 모델을 출시했으며, 내년부터 △라이트 캠퍼 △카고 하이루프 △오픈베드 등 다양한 파생 모델과 패신저 6·7인승 모델을 선보일 예정이다.


이와 함께 일본, 아프리카·중동, 아시아태평양 등 글로벌 시장 공략을 본격화하며, 각 지역의 특성에 맞는 솔루션과 함께 글로벌 PBV 생태계를 완성하고 미래 모빌리티 시장의 주도권을 확보해 나간다는 전략이다.


김상대 기아 PBV비즈니스사업부 부사장은 "기아의 고객 중심 경영철학과 봉고로부터 이어온 실용성이 집중된 PV5가 전 세계에서 우수성을 입증받아 자랑스럽다"며 "앞으로 PV5의 다양한 파생 모델을 순차적으로 선보이고, 고객의 목소리를 지속해서 수렴하고 반영해 모빌리티 혁신을 선도할 것"이라고 말했다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr
