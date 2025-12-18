본문 바로가기
알뜰폰에 보험혜택까지…롯데손보, LG헬로비전과 결합 상품 출시

최동현기자

입력2025.12.18 08:50

언론사 홈 구독
롯데손해보험이 LG헬로비전 헬로모바일과 함께 생활밀착형 보험과 알뜰폰 서비스를 결합한 '안심보험 요금제' 4종을 선보인다고 18일 밝혔다.


이번에 출시되는 안심보험 요금제는 헬로모바일의 알뜰폰 서비스와 롯데손해보험의 '마이 팸(MY FAM) 불효자보험'을 함께 이용할 수 있는 신개념 서비스다. 단 한 번의 가입절차를 통해 합리적 통신 서비스와 생활밀착형 보장을 동시에 누릴 수 있는 게 특징이다.

안심보험 요금제 가입 고객은 롯데손해보험의 생활밀착형 보험 플랫폼 앨리스를 통해 판매 중인 MY FAM 불효자보험에 1년간 가입된다. 이 보험은 ▲금융사기 피해(최대 100만원) ▲강력범죄 피해 보장(100만원) ▲골절진단·수술비(최대 50만원) 등 중장년층의 생활 위험을 고려한 맞춤형 보장을 제공한다.


알뜰폰에 보험혜택까지…롯데손보, LG헬로비전과 결합 상품 출시
해당 요금제는 자급제폰 이용자와 신규 이용자를 모두 고려해 총 4종의 플랜으로 구성됐다. 자급제 휴대전화 이용자는 불효자보험이 결합된 '안심보험 유심 요금제' 2종(안심보험 유심 5GB·7GB)에 월 1만원대로 가입할 수 있다.


신규 휴대전화와 함께 가입하는 경우에도 '안심보험 요금제 2종'(안심보험 5GB·슬림 1GB 100분)을 월 2만~3만원대의 합리적 가격으로 이용할 수 있다.

헬로모바일 직영몰과 대리점을 통해 해당 요금제에 가입할 시 고객은 자동 발송되는 문자메시지를 통해 가입 절차를 간편하게 완료할 수 있다. 보험금 청구와 계약사항 확인 등은 앨리스 애플리케이션을 통해 손쉽게 진행할 수 있다.


이번 안심보험 요금제 출시는 보험과 통신업계의 성공적인 융합 사례다. 향후 중장년층 고객의 생활 속 보험 사각지대 해소와 가계 통신비 절감에 기여할 것으로 기대하고 있다.


롯데손해보험은 앞으로도 다양한 산업군과 디지털 기반 B2B(기업 간 거래) 제휴를 늘려 새로운 보험서비스 채널을 발굴하고 고객 편의성을 지속적으로 높일 계획이다.


롯데손해보험 관계자는 "알뜰폰 서비스와 생활밀착형 보험을 결합한 안심보험 요금제를 통해 고객의 일상 속 보장 공백을 줄일 수 있을 것으로 기대한다"며 "다양한 기업과의 제휴를 통해 차별화된 보험 서비스를 선보이겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr
