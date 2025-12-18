경기도주식회사, 5년 만에 흑자 전환…배달특급 누적거래액 5000억 돌파

경기도주식회사, 2025년 흑자 1100만원 기록

배달특급 누적거래액 5000억원·회원수 148만명 기록

경기도와 경기도주식회사가 운영하는 공공배달앱 배달특급이 누적거래액 5000억원을 돌파했다. 경기도주식회사는 지난 2020년 이후 5년 만에 연도별 손익 흑자를 기록했다고 18일 밝혔다.

경기도주식회사는 올해 결산 결과 지난 2020년 이후 처음으로 1100만원의 흑자를 기록했다고 전했다. 지난 2021년부터 4개년간 누적적자 28억6000만원을 기록했으나, 올해는 지난해 대비 7억8000만원의 이익 개선을 이뤄냈다.

공공배달앱 배달특급 서비스가 대표사업으로 흑자전환에 가장 큰 역할을 했다. 2020년 12월 첫선을 보인 배달특급은 현재 도내 31개 시군에서 서비스되며, 올해 거래액 1000억원 달성과 누적거래액 5000억원 돌파, 가입회원 148만명을 기록하고 있다(12월 17일 기준).

올해 5월부터 자체사업으로 선보인 여성청소년 생리용품 보편지원 온라인몰 사업도 순항 중이다. 여성청소년 건강권 증진을 위해 배달특급 플랫폼과 연계해 위생용품을 편리하게 온라인 구매할 수 있게 한 사업으로 현재 회원수 4만명, 누적거래액 50억원을 목전에 두고 있다.

이밖에도 '기후행동 기회소득' 플랫폼 운영을 통해 경기도 탄소중립에 기여하면서 회원수 157만명, 리워드로 338억원을 지급했으며, '2025 중소기업 마케팅' 지원사업을 통해 작년 대비 늘어난 도내 중소기업, 388개 사를 지원하며 누적 거래액 466억원을 달성했다.

이재준 경기도주식회사 대표이사는 "경기도주식회사는 올해 각 주력사업에 괄목할 성과를 거두면서 5년 만에 적자를 탈피하며 기관의 건강한 성장을 이끌어냈다"며 "특히 올해 처음 자체사업으로 선보인 여성청소년 위생용품 온라인몰 사업을 통해 내년에는 재정자립도를 더욱 끌어올릴 계획"이라고 말했다.





