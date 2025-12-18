경찰청, '보호구역 통합관리시스템' 서비스 시작

경찰청은 18일 보호구역 통합관리시스템을 통해 어린이·노인·장애인 보호구역에 대한 시설 정보를 국민에게 실시간으로 제공한다고 밝혔다.

보호구역 통합관리시스템은 지방자치단체 공무원 및 국민이 보호구역에 대한 다양한 정보를 전자지도 기반으로 실시간으로 확인하고, 시설개선 등에 대한 국민의 의견 전달도 가능하게 구축됐다.

보호구역 업무처리가 이전보다 편리해지고, 담당자들이 시스템을 통해 신속하게 업무를 처리함으로써 효율적인 보호구역 관리가 가능해질 것으로 기대된다.

경찰청 관계자는 "보호구역 통합관리시스템 구축으로 보호구역에 대한 체계적인 관리가 가능해지고, 어린이 등 교통약자의 사고 예방에도 이바지할 것으로 기대되는 만큼 국민의 많은 관심과 이용을 당부한다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>