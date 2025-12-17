본문 바로가기
[오늘의신상]팔도, '상남자라면 마늘 육개장' 출시

한예주기자

입력2025.12.17 09:52

돈골 배합 늘려 풍미 구현
후첨 마늘분말 스프로 마늘향 강화

팔도가 '상남자라면 마늘 육개장(이하 상남자라면)'을 출시했다고 17일 밝혔다.


상남자라면은 국물의 돈골(豚骨) 배합을 늘려 깊은 사골 풍미를 강조했으며, 동결 건조된 마늘분말 후첨 스프를 제공해 알싸한 마늘향을 강화했다. 또한 청경채와 표고버섯 건더기를 풍성하게 담아 다양한 맛과 식감을 즐길 수 있다.

팔도 '상남자라면 마늘 육개장'. 팔도

팔도 '상남자라면 마늘 육개장'. 팔도

원본보기 아이콘

팔도는 남자라면 브랜드 모델로 샌프란시스코 자이언츠의 이정후 선수를 발탁해 제품 패키지에 적용했다. 향후 친필사인이 담긴 야구 배트 경품 이벤트도 진행될 예정이다.


상남자라면은 17일부터 25일까지 쿠팡에서 사전 예약으로 구매할 수 있으며, 이후 전 유통채널에 순차적으로 입점할 예정이다.


김범수 팔도 마케팅 담당은 "상남자라면은 이름처럼 묵직한 질감의 맛을 자랑하는 프리미엄 제품"이라며 "앞으로도 고객들이 선호하는 맛을 연구해 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

한편, 팔도의 남자라면은 2012년 출시 이후 팔도라면 최초로 마늘 시즈닝을 반죽에 적용한 제품으로 누적 판매량 1억2000만개를 돌파했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

