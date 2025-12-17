워너브라더스, 파라마운트 적대적 인수 거부…주주 권고

파라마운트 자금조달에 의구심

"통매각, 전액 현금 지불 가능성 낮다"

파라마운트 '백기사' 트럼프 사위 불참

"넷플릭스 계약 조건이 유리" 판단

워너브라더스디스커버리 그룹(워너브라더스)이 파라마운트 스카이댄스(파라마운트)의 적대적 인수 제안을 거부하기로 결정했다.

16일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 워너브라더스 이사회는 이르면 17일(현지시간) 주주들에게 파라마운트의 적대적 인수 제안을 거부하라고 권고할 예정이다. 적대적 인수란 매각을 결정한 워너브라더스 경영진이 아니라 주주들에게 높은 가격으로 주식을 인수하겠다고 제안하는 것을 말한다.

앞서 넷플릭스는 지난 5일 워너브러더스의 영화 및 TV 스튜디오, 스트리밍 서비스 HBO 맥스를 720억 달러에 인수하는 최종 계약을 체결했다. 인수 대상에 CNN 등 채널은 제외됐다. 인수전에 참여했던 파라마운트는 워너브라더스 회사 전체를 1080억 달러에 인수하겠다고 제안했으나, 워너브러더스 이사회는 만장일치로 넷플릭스를 선택했다.

워너브라더스 이사회가 이같이 결정한 이유는 파라마운트의 제안이 현실적으로 어렵다는 판단에서다. 파라마운트의 자금 조달 방식, 인수 조건 등에서 넷플릭스보다 미흡하다는 것이다.

파라마운트는 적대적 인수 가격으로 1주당 전액 30달러 현금을 제안했다. 반면 넷플릭스는 1주당 현금 23.25달러와 넷플릭스 주식과 교환(주당 4.50달러) 구조를 제안했다.

데이비드 엘리슨 파라마운트 회장은 자금 조달과 관련해 '엘리슨 가문'이 보증한다고 밝힌 바 있다. 하지만 이에 대해 워너브라더스 이사회는 파라마운트의 자금 여력이 충분한지 알 수 없다고 판단한 것으로 알려졌다. FT는 "이사회는 인수 제안이 엘리슨 가문 신탁에 의해 뒷받침되고 있다는 점에서 거래 확실성이 낮다고 주장한다"고 전했다.

파라마운트의 인수와 관련해 '백기사' 역할을 할 것으로 예상한 사모펀드 어피니티 파트너스가 이번 거래에서 물러난 점도 우려를 키웠다. 어피티티 파트너스는 도널드 트럼프 대통령의 사위 재러드 쿠슈너가 운영하고 있다.

다만 파라마운트가 자금 조달에 대한 우려를 해소하고 가격을 높인다면 새로운 제안을 재검토할 수 있다는 입장도 가진 것으로 전해졌다.

파라마운트가 워너브라더스 사업 전체를 인수하겠다고 제안한 점도 불리하게 작용했다. 넷플릭스는 워너 브라더스 픽처스와 워너 브라더스 텔레비전, HBO Max 등 수익성이 높은 핵심 엔터테인먼트 자산만 인수하는 '카브아웃' 방식을 택했다.

한편, 워너브라더스와 넷플릭스의 계약에 따르면 워너브라더스는 다른 입찰자가 제시한 제안을 검토할 수 있다. 또 워너브라더스가 더 나은 제안을 받으면 넷플릭스에게 기존 계약을 유지하기 위해 더 나은 조건을 제시할 기회를 주어야 한다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>