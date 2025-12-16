신한대, 2025 KOCW 공개 강의 ‘명예기부상 Platinum’ 수상

공공적 고등교육 가치 실현

지속적 콘텐츠 기여 성과 인정

신한대학교는 한국교육학술정보원(KERIS)이 주관한 '2025 대학공개강의(KOCW) 심포지엄' 시상식에서 'KOCW 명예기부상 Platinum'을 수상했다고 16일 밝혔다.

'모두가 함께하는 행복한 디지털 교육! 지속가능한 교육의 혁신과 성장을 향하여!'라는 주제로 진행된 심포지엄은 16일 호텔 인터불고 대구 본관2층 컨벤션홀에서 열렸으며, 개회식 행사 중 KOCW 공개강의를 통해 대학의 지식과 교육 자원을 사회에 환원하고, 지속적으로 우수 콘텐츠를 기여한 대학과 기관을 선정해 포상하는 시간을 가졌다.

신한대학교가 수상한 KOCW 명예기부상 Platinum은 최근 3년간 공개강의 운영 실적과 기여도를 종합 평가해 수여되는 상으로, 공공적 고등교육 가치 실현과 안정적인 콘텐츠 품질 관리 노력이 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 크다.

시상식에는 신한대학교 원격교육센터 전승빈 주임이 대학 대표로 참석해 상을 수상했다.

전 주임은 수상 소감에서 "이번 KOCW 공개강좌 사업 명예기부상은 신한대학교가 지향해 온 공공적 고등교육의 가치와, 이에 부합하는 지속적인 콘텐츠 품질 관리 노력이 함께 인정받은 결과라고 생각한다"며 "특히 교수님들의 적극적인 참여와 강좌 기획·운영 전 과정에 함께해 준 원격교육센터 구성원들의 협업이 있었기에 가능했다"고 밝혔다.

한편 신한대학교 원격교육센터 신현철 센터장은 "앞으로도 신한대학교는 KOCW를 통해 대학의 지식과 교육 자원을 사회와 공유하고, 누구나 접근 가능한 평생학습 환경 조성에 기여하는 대학이 되도록 지속적으로 노력하겠다"고 덧붙였다.

신한대학교는 향후에도 공개강의 콘텐츠의 질적 고도화와 교수 지원 체계 강화를 통해 디지털 기반 고등교육의 공공성과 사회적 책임을 실천해 나갈 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



