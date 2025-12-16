한국외식업중앙회 목포지부, 희망나눔캠페인 100만원 기탁

㈔한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부가 희망2026나눔캠페인 이웃사랑성금 100만원을 기부했다. 전남사회복지공동모금회 제공 AD 원본보기 아이콘

전남사회복지공동모금회(이하 전남 사랑의열매)는 ㈔한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부가 희망2026나눔캠페인 이웃사랑성금 100만원을 기부했다고 16일 밝혔다.

한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부에서 진행한 이번 기부금 전달식에는 강성오 한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부 회장, 오세헌 전남 사랑의열매 모금팀장 및 직원 관계자가 참석했다.

한국외식업중앙회 전남지회 목포시 지부는 희망나눔캠페인을 진행 할 때마다 이웃사랑성금을 기부해 지역 내 돌봄 이웃들에게 희망을 전달했다.

한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부의 기부를 통해 전달된 성금은 전남도 내 돌봄 이웃을 위헌 의료비, 생계비 등 복지증진을 위해 전액 사용된다.

강성오 회장은 "외식업은 지역사회와 함께 성장하는 산업이라고 생각한다"며 "이번 기부가 돌봄 이웃들에게 따뜻한 위로가 되길 바라며, 앞으로도 지역과 상생하는 나눔 활동을 꾸준히 이어가겠습니다"고 말했다.

전남 사랑의열매 오세헌 모금팀장은 "항상 희망나눔캠페인을 진행할 때마다 변함없이 나눔을 실천해 주시는 한국외식업중앙회 전남지회 목포시지부에 깊이 감사하다"며 "전달해주신 성금은 돌봄 이웃들의 의료비와 생계비 등 꼭 필요한 곳에 소중히 사용하겠다"고 말했다.





