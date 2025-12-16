본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

'대한민국'도 썼는데…숭실대 "기숙사 공고문 혐중과 무관, 국적 표기 개선할 것"

김진선기자

입력2025.12.16 13:46

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기숙사 징계 공고문에 국적 공개 논란
"특정 국가 겨냥 의도 없었다"

숭실대학교가 최근 불거진 기숙사 징계 공고문 국적 공개 논란에 대한 입장을 밝혔다.


숭실대는 16일 "특정 국가를 겨냥하거나 국적 간 갈등을 유도하려는 의도가 없었다"면서 이같이 밝혔다.

숭실대는 8일 기숙사(레지던스홀) 규정을 위반해 강제 퇴사 조치된 학생들의 징계 사실을 공지하면서 해당 학생들의 국적을 '중국'이라고 명시했다. 일각에서 징계 사유와 직접적인 연관이 없는 국적 정보를 게시한 것이 과도한 조치라는 비판의 목소리가 나왔다. 특정 국적을 언급하는 것은 그 나라 사람들을 향한 좋지 않은 시각과 감정을 유발할 수 있다는 것이다.

숭실대가 16일 공개한 기숙사 징계공고문에는 국적란에 내국인인 대한민국도 적혀있었다. 숭실대

숭실대가 16일 공개한 기숙사 징계공고문에는 국적란에 내국인인 대한민국도 적혀있었다. 숭실대

AD
원본보기 아이콘

숭실대 측은 해당 사건이 '혐중'과는 무관하다고 했다. 이어 "핵심은 국적 차별이 아니라 기숙사 내 흡연으로 인한 화재 사고 예방"이라면서 "본교가 징계 공고문에 국적을 기재해오던 점은 개선의 여지가 있다고 판단된다"고 했다. 그러면서 "향후 공고문에는 기숙사 내 징계와 직접 관련된 정보만 제한적으로 표기하겠다"고 밝혔다.

숭실대 기숙사의 징계 공고문에 국적이 기재되어 있는 모습. 숭실대 에브리타임

숭실대 기숙사의 징계 공고문에 국적이 기재되어 있는 모습. 숭실대 에브리타임

원본보기 아이콘

숭실대는 이른 시일 내에 기숙사 게시판에 '향후 각종 공고문에 기숙사생의 국적을 기재하지 않음'의 내용을 담아 공지하겠다는 입장이다.





김진선 기자 carol@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…문구·서점 제치고 성장률 1위 "한국 여행 왔으면 이건 꼭 해야지" 카드 꽂았다…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

3만9000원 결제했는데 엉뚱한 답변하는 제미나이?…"전 '제미'인데요?"

케첩 알아도 토마토 모른다는 美…日은 달걀 아닌 "회·초밥 왔어요"

방송·연예계 등용문 '미스 도쿄대' 선정…"사회에 기여하고파"

생존과 직결되는 복지 문제로 챙겨야…"진단체계 만들고 부처 간 연계 필요"

식탁 물가에 공급망까지 흔든다…GMO 규제의 역설

EU,'2035 내연기관차 판매 금지' 철회…완성차 업계도 전략 수정

경찰, 김건희특검 추가 압수수색…한학자 총재 내일 접견 조사

새로운 이슈 보기