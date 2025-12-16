본문 바로가기
삼성창원병원, '다빈치 SP' 로봇수술 1000예 달성

영남취재본부 송종구기자

입력2025.12.16 09:17

첫 단일공 로봇수술 시행
3년 11개월 만의 성과

성균관대학교 삼성창원병원 로봇수술센터가 단일공 로봇수술기 '다빈치 SP(Single Port)'를 이용한 로봇수술 1000예를 달성했다.

다빈치 SP 로봇수술 중인 삼성창원병원 로봇수술센터 김창운 센터장.

다빈치 SP 로봇수술 중인 삼성창원병원 로봇수술센터 김창운 센터장.

삼성창원병원 로봇수술센터는 2021년 부산·경남 최초로 '다빈치 SP'를 도입한 이후, 중증 암을 비롯해 다양한 질환으로 적용 범위를 확대해 왔다. 이번 1000예 달성은 첫 단일공 로봇수술 시행 후 약 3년 11개월 만에 이룬 성과다.


진료과별 수술 비중을 살펴보면 외과가 49%로 가장 높았고, 산부인과가 29%로 뒤를 이었다. 이외에도 비뇨의학과, 심장혈관흉부외과, 이비인후과 등 여러 진료과에서 단일공 수술이 활용되고 있다.

'다빈치 SP'는 기존 다공 로봇수술과 달리 단 하나의 절개만으로 수술이 가능한 단일공 로봇수술 시스템이다. 다관절 구조로 설계된 단일 로봇 팔에 3개의 수술 기구와 고해상도 카메라를 동시에 장착할 수 있어, 좁은 공간에서도 섬세하고 정교한 수술이 가능하다. 이러한 특성 덕분에 유방암, 담낭 등 외과 질환을 비롯해 난소낭종, 자궁근종 등 부인과 질환에서도 흉터를 최소화해 미용적 만족도를 높일 수 있고, 수술 후 통증과 출혈을 줄여 회복에 도움이 될 수 있다.


김창운 삼성창원병원 로봇수술센터장은 "이번 1000예 달성은 여러 진료과가 긴밀히 협력해 이룬 성과다. 단일공 로봇수술이 환자의 회복과 만족도를 높일 수 있는 정교한 치료법인 만큼, 앞으로도 적용 가능한 질환을 지속해서 확대해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
