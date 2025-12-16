레고코리아, '레고 산타의 선택' 크리스마스 프로모션 실시

주요 쇼핑몰 8곳서 팝업스토어 운영

레고코리아는 다가오는 크리스마스를 맞아 '레고 산타의 선택' 특별 할인 프로모션을 실시하고 팝업스토어를 운영한다고 16일 밝혔다.

먼저 오는 25일까지 전국 온·오프라인 레고 매장에서 레고 닌자고, 프렌즈, 시티, 듀플로, 원피스 등 인기 제품 총 9종을 최대 25% 할인 판매한다.

레고코리아는 다가오는 크리스마스를 맞아 '레고 산타의 선택' 특별 할인 프로모션을 실시하고 팝업스토어를 운영한다. 레고코리아 AD 원본보기 아이콘

전국 주요 쇼핑몰에서는 '마법 같은 크리스마스'를 테마로 한 팝업스토어도 운영한다. 잠실 롯데월드타워, 스타필드 고양점·안성점, 토이저러스 광명점, 현대프리미엄아울렛 대전점·송도점, 삼성전자 DSR 타워·수원 사옥 등 총 8곳이다. 팝업스토어 운영 기간은 레고코리아 공식 블로그를 통해 확인할 수 있다.

팝업스토어에서는 레고 브릭으로 완성한 트리와 포토존, 브릭 조립 테이블 등 다양한 체험 공간이 마련돼 특별한 추억을 남길 수 있다. 팝업스토어 방문객을 위한 레고 제품 할인 행사도 실시한다.

레고코리아 관계자는 "한 해를 마무리하고 새해를 맞이하는 시기에 마법 같은 선물과 소중한 추억을 선사하기 위해 크리스마스 프로모션을 마련했다"며 "가족, 친구, 연인 등 소중한 사람들과 놀이의 즐거움을 나누시기 바란다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>